 De un mensaje en Facebook a la historia de RD Congo
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Mexico MEX
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South Africa SAO
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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France FRA
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26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
Algeria ALG
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
7
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
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Ghana GHA
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England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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De un mensaje en Facebook a la historia de RD Congo

por Oliver Paniagua
Yoane Wissa marcó el primer gol de RD Congo en un Mundial., Redes sociales.
Yoane Wissa marcó el primer gol de RD Congo en un Mundial. / FOTO: Redes sociales.

De adolescente soñador a héroe mundialista de RD Congo.

La historia de Yoane Wissa es una muestra de perseverancia y determinación. Años antes de convertirse en el héroe de la República Democrática del Congo en la Copa del Mundo 2026, el delantero era un adolescente de 17 años que soñaba con defender los colores de su país.

Sin contar con representantes, influencias o conexiones dentro de la federación congoleña, Wissa recurrió a las redes sociales para expresar su deseo de formar parte de la selección nacional. A través de un mensaje enviado a un medio de comunicación de su país, pidió que se diera a conocer su anhelo de representar a la República Democrática del Congo.

El camino hacia la élite no fue sencillo. El atacante tuvo que abrirse paso en el futbol francés, superar múltiples obstáculos y recuperarse de un violento ataque con ácido sufrido en 2021, incidente que le provocó lesiones en el rostro y puso en duda la continuidad de su carrera deportiva.

Sin embargo, nunca abandonó su objetivo de vestir la camiseta congoleña ni de disputar una Copa del Mundo.

El tanto tuvo un significado especial para el futbol congoleño

Ese sueño alcanzó su punto más alto en el debut mundialista de la República Democrática del Congo frente a Portugal. Cuando el encuentro parecía inclinarse a favor de los europeos, Wissa apareció en el tiempo añadido para conectar de cabeza un centro desde la banda y decretar el empate 1-1.

El tanto tuvo un significado especial para el futbol congoleño, ya que se convirtió en el primero en la historia del país en una fase final de la Copa del Mundo. La selección africana había participado anteriormente en el torneo de 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire, pero no logró anotar en ninguno de sus partidos.

Así, aquel mensaje enviado por un joven soñador terminó transformándose en una página imborrable para el deporte de su nación.

Etiquetas
PerseveranciaRD CongoFutbol AfricanoCopa del Mundo 2026historia del fútbolYoane Wissa

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