De un mensaje en Facebook a la historia de RD Congo

De adolescente soñador a héroe mundialista de RD Congo.

La historia de Yoane Wissa es una muestra de perseverancia y determinación. Años antes de convertirse en el héroe de la República Democrática del Congo en la Copa del Mundo 2026, el delantero era un adolescente de 17 años que soñaba con defender los colores de su país.

Sin contar con representantes, influencias o conexiones dentro de la federación congoleña, Wissa recurrió a las redes sociales para expresar su deseo de formar parte de la selección nacional. A través de un mensaje enviado a un medio de comunicación de su país, pidió que se diera a conocer su anhelo de representar a la República Democrática del Congo.

El camino hacia la élite no fue sencillo. El atacante tuvo que abrirse paso en el futbol francés, superar múltiples obstáculos y recuperarse de un violento ataque con ácido sufrido en 2021, incidente que le provocó lesiones en el rostro y puso en duda la continuidad de su carrera deportiva.

Sin embargo, nunca abandonó su objetivo de vestir la camiseta congoleña ni de disputar una Copa del Mundo.

El tanto tuvo un significado especial para el futbol congoleño

Ese sueño alcanzó su punto más alto en el debut mundialista de la República Democrática del Congo frente a Portugal. Cuando el encuentro parecía inclinarse a favor de los europeos, Wissa apareció en el tiempo añadido para conectar de cabeza un centro desde la banda y decretar el empate 1-1.

El tanto tuvo un significado especial para el futbol congoleño, ya que se convirtió en el primero en la historia del país en una fase final de la Copa del Mundo. La selección africana había participado anteriormente en el torneo de 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire, pero no logró anotar en ninguno de sus partidos.

Así, aquel mensaje enviado por un joven soñador terminó transformándose en una página imborrable para el deporte de su nación.

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