¡El increíble decreto del gobierno de Panamá ante el debut de su selección en el Mundial 2026!

Panamá tomó una decisión histórica para que miles de ciudadanos puedan acompañar a su selección en su esperado debut.

La fiebre del Mundial 2026 sigue dejando escenas inéditas alrededor del planeta y ahora Panamá se suma a la lista de países que han tomado medidas especiales para acompañar a su selección nacional. El Gobierno panameño decretó el cierre de todas las oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 17 de junio, coincidiendo con el esperado debut de la selección canalera en el torneo.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 19, firmado por el presidente panameño José Raúl Mulino. Según el documento, el objetivo es permitir que los servidores públicos puedan seguir y respaldar a la denominada "Marea Roja" durante su primer encuentro en el Mundial 2026.

Panamá enfrentará a Ghana en el Toronto Stadium de Canadá, en un compromiso que podría marcar el rumbo del equipo en la fase de grupos. La expectativa es enorme entre los aficionados, quienes consideran este encuentro como uno de los más importantes en la historia reciente del fútbol panameño.

El decreto establece que todas las entidades públicas deberán laborar de forma continua hasta las 2:00 p.m. y prohíbe la modificación de horarios por parte de las instituciones estatales. Sin embargo, algunos servicios considerados esenciales continuarán funcionando con normalidad para garantizar la atención a la población.

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Entre las dependencias que mantendrán operaciones se encuentran hospitales, centros de salud, organismos de emergencia, cuerpos de seguridad, servicios de tránsito y otras entidades que no pueden suspender actividades debido a la naturaleza de sus funciones. La decisión del Gobierno refleja la magnitud del entusiasmo que vive Panamá por su participación en el Mundial 2026.

El motivo detrás de la foto más especial de Cristiano antes de su debut en el Mundial 2026 Horas antes de saltar al campo con Portugal, Cristiano Ronaldo compartió una publicación muy especial que rápidamente conquistó las redes sociales.

Miles de aficionados han preparado reuniones familiares, actividades comunitarias y encuentros en distintos puntos del país para seguir el compromiso frente a Ghana. No es la primera vez que un país adopta medidas especiales por el torneo.

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