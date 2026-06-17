El Real Madrid ficha al mundialista portugués Bernardo Silva

A pocas horas del debut de Portugal en el Mundial 2026, el Real Madrid anunció el fichaje de Bernardo Silva.

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y este martes anunció la incorporación del portugués Bernardo Silva. El experimentado mediocampista ofensivo llegará al conjunto merengue tras alcanzar un acuerdo para vestir de blanco durante las próximas dos campañas, vínculo que lo mantendrá en la institución hasta el 30 de junio de 2028.

La llegada de Silva se concretó como agente libre, ya que su contrato con el Manchester City finalizará el próximo 30 de junio y la entidad inglesa decidió no extender la relación contractual con el futbolista lusitano. De esta manera, el internacional portugués pondrá fin a una exitosa etapa en la Premier League para asumir un nuevo desafío en el fútbol español, donde buscará aportar su experiencia, creatividad y calidad técnica al proyecto madridista.

Bernardo Silva, concentrado con Portugal

El anuncio del fichaje se produjo a pocas horas del debut de Portugal en la Copa del Mundo de 2026. La selección europea iniciará su camino en el torneo este miércoles a las 11:00 horas frente a República Democrática del Congo, en un encuentro que genera gran expectativa debido al cartel de favorita con el que llega el combinado portugués. Bernardo Silva es una de las piezas clave del equipo y espera comenzar el campeonato con una actuación destacada.

Con esta incorporación, Bernardo Silva se convierte en el tercer refuerzo confirmado por el Real Madrid para la próxima campaña, uniéndose a las llegadas de José Mourinho y Marc Cucurella. No obstante, la directiva blanca continúa trabajando en el mercado de fichajes y todavía mantiene abiertas las negociaciones para concretar las incorporaciones de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, futbolistas que figuran entre los principales objetivos para fortalecer la plantilla de cara a una temporada repleta de desafíos.

Celebración de Bernardo Silva ante el Real Madrid -

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