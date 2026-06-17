¡Dijo que tenía laringitis! Famoso artista es criticado por cancelar concierto por ir al Mundial 2026

 Famoso artista cancela concierto por ir al Mundial 2026
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-- England England Croatia Croatia --
17 junio / 14:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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Panama PAN
England ENG
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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¡Dijo que tenía laringitis! Famoso artista es criticado por cancelar concierto por ir al Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca - FIFA
Ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca / FOTO: FIFA

Lo que parecía una simple cancelación por motivos de salud terminó desatando una inesperada polémica.

El legendario cantante británico Rod Stewart volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música.  El artista de 81 años enfrenta una fuerte ola de críticas luego de cancelar un concierto de su gira "One Last Time Tour" por problemas de salud y, pocas horas después, ser visto disfrutando de un partido del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando Stewart anunció la cancelación de una presentación programada en California debido a una infección respiratoria aguda que le provocó laringitis.  Según informó su equipo, el cantante no se encontraba en condiciones de subir al escenario y tuvo que suspender el espectáculo a último momento.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el músico apareció menos de 24 horas después en Boston para presenciar el debut de Escocia en el Mundial 2026.  Stewart viajó acompañado de dos de sus hijos y compartió en redes sociales varios momentos del trayecto y del encuentro, dejando claro su entusiasmo por apoyar a la selección escocesa.

La presencia del cantante en el estadio generó una avalancha de comentarios entre sus seguidores.  Muchos cuestionaron cómo pudo realizar un viaje y asistir a un evento deportivo multitudinario después de haber cancelado un concierto alegando problemas de salud.

¿A qué partido del Mundial 2026 fue el cantante?

Algunos fanáticos expresaron sentirse decepcionados, especialmente aquellos que habían viajado largas distancias para verlo actuar. El partido que presenció Stewart fue el triunfo de Escocia sobre Haití por 1-0, un resultado histórico para los escoceses, que celebraron su primera victoria en una Copa del Mundo en varias décadas.

Como reconocido aficionado al fútbol y seguidor de Escocia, el artista no ocultó su emoción durante la jornada.

Antonela Rocuzzo y sus fotos inéditas apoyando a Messi en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con unas imágenes que rápidamente se volvieron virales durante una noche muy especial para Argentina.

A pesar de las críticas, algunas personas defendieron al cantante argumentando que una laringitis puede impedir cantar profesionalmente, pero no necesariamente evitar que una persona pueda viajar o asistir a un evento como espectador.  Mientras tanto, Rod Stewart espera retomar su gira en los próximos días, aunque la controversia sigue dando de qué hablar.

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