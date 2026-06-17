¡Dijo que tenía laringitis! Famoso artista es criticado por cancelar concierto por ir al Mundial 2026

Lo que parecía una simple cancelación por motivos de salud terminó desatando una inesperada polémica.

El legendario cantante británico Rod Stewart volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su música. El artista de 81 años enfrenta una fuerte ola de críticas luego de cancelar un concierto de su gira "One Last Time Tour" por problemas de salud y, pocas horas después, ser visto disfrutando de un partido del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando Stewart anunció la cancelación de una presentación programada en California debido a una infección respiratoria aguda que le provocó laringitis. Según informó su equipo, el cantante no se encontraba en condiciones de subir al escenario y tuvo que suspender el espectáculo a último momento.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el músico apareció menos de 24 horas después en Boston para presenciar el debut de Escocia en el Mundial 2026. Stewart viajó acompañado de dos de sus hijos y compartió en redes sociales varios momentos del trayecto y del encuentro, dejando claro su entusiasmo por apoyar a la selección escocesa.

La presencia del cantante en el estadio generó una avalancha de comentarios entre sus seguidores. Muchos cuestionaron cómo pudo realizar un viaje y asistir a un evento deportivo multitudinario después de haber cancelado un concierto alegando problemas de salud.

¿A qué partido del Mundial 2026 fue el cantante?

Algunos fanáticos expresaron sentirse decepcionados, especialmente aquellos que habían viajado largas distancias para verlo actuar. El partido que presenció Stewart fue el triunfo de Escocia sobre Haití por 1-0, un resultado histórico para los escoceses, que celebraron su primera victoria en una Copa del Mundo en varias décadas.

Como reconocido aficionado al fútbol y seguidor de Escocia, el artista no ocultó su emoción durante la jornada.

Antonela Rocuzzo y sus fotos inéditas apoyando a Messi en el Mundial 2026 Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con unas imágenes que rápidamente se volvieron virales durante una noche muy especial para Argentina.

A pesar de las críticas, algunas personas defendieron al cantante argumentando que una laringitis puede impedir cantar profesionalmente, pero no necesariamente evitar que una persona pueda viajar o asistir a un evento como espectador. Mientras tanto, Rod Stewart espera retomar su gira en los próximos días, aunque la controversia sigue dando de qué hablar.

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