Las gemelas de Costa de Marfil que están haciendo delirar a todos en el Mundial 2026

Las famosas gemelas marfileñas ya son una de las sensaciones más virales del Mundial 2026.

Las emociones del Mundial 2026 no solo se viven dentro de la cancha, en las gradas también han surgido personajes que se han robado la atención de miles de aficionados. Ese es el caso de las famosas gemelas de Costa de Marfil, quienes se han convertido en una auténtica sensación durante los primeros días del torneo y han causado furor en redes sociales gracias a su carisma y apoyo incondicional a la selección africana.

Las jóvenes aficionadas ya eran conocidas entre los seguidores del fútbol africano debido a su popularidad durante la pasada Copa Africana de Naciones. Sin embargo, su presencia en el Mundial 2026 ha llevado su fama a otro nivel, sorprendiendo a muchos.

Fotografías y videos de ambas alentando a los llamados "Elefantes" se han vuelto virales en distintas plataformas, donde miles de usuarios destacan su energía, entusiasmo y la pasión con la que viven cada partido. Durante el encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador, correspondiente al Grupo E, las cámaras captaron en varias ocasiones a las gemelas celebrando cada jugada de su selección.

Su presencia llamó tanto la atención que numerosos medios y aficionados comenzaron a compartir imágenes de ellas en redes sociales, convirtiéndolas en uno de los fenómenos virales del campeonato. Pero el éxito de las gemelas también coincide con el buen momento que atraviesa Costa de Marfil.

Más de las gemelas de Costa de Marfil

La selección africana regresó a este Mundial 2026, después de 12 años de ausencia y arrancó su participación con una valiosa victoria por 1-0 frente a Ecuador gracias a un gol agónico de Amad Diallo en los minutos finales del encuentro. El triunfo permitió a los marfileños colocarse en una posición favorable dentro del Grupo E, donde también compiten Alemania y Curazao.

El conjunto dirigido por Emerse Faé llegó al torneo respaldado por una generación de futbolistas que militan en importantes ligas europeas.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026 Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Jugadores como Franck Kessié, Amad Diallo, Nicolas Pépé y Yan Diomandé encabezan un plantel que sueña con alcanzar por primera vez las fases eliminatorias de un mundial.

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