Las cinco estrellas por las que apuesta Congo en el Mundial 2026

 Cinco Estrellas que Congo Apostará en el Mundial 2026
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-- Portugal Portugal D.R. Congo D.R. Congo --
17 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Las cinco estrellas por las que apuesta Congo en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
Argelia eliminó a República del Congo y es cuartofinalista de la Copa África 2026
Argelia eliminó a República del Congo y es cuartofinalista de la Copa África 2026 / FOTO: CAF

La selección congoleña vuelve al escenario mundialista 52 años después con una generación forjada en las principales ligas europeas.

La República Democrática del Congo disputó su único Mundial en 1974 bajo el nombre de Zaire. Ahora, con una plantilla repleta de futbolistas que compiten en las principales ligas europeas, los Leopardos aspiran a conseguir la primera victoria mundialista de su historia y convertirse en una de las revelaciones del torneo.

Aaron Wan-Bissaka, el fichaje de lujo

La gran noticia para Congo en los últimos años fue la incorporación internacional de Aaron Wan-Bissaka. Formado en Inglaterra y con experiencia en la Premier League, el lateral derecho decidió representar a la República Democrática del Congo y se convirtió en una de las grandes apuestas del seleccionador Sébastien Desabre para el Mundial. Su capacidad defensiva, velocidad y experiencia al máximo nivel aportan jerarquía a una selección que afronta el torneo más importante de su historia reciente. La FIFA destacó su presencia entre los nombres más relevantes de la convocatoria congoleña para el Mundial 2026.

Yoane Wissa, la referencia ofensiva

El delantero es considerado una de las principales amenazas de los Leopardos. Su velocidad y capacidad goleadora lo convierten en el futbolista llamado a liderar el ataque congoleño en su regreso mundialista. La FIFA lo señaló como una de las piezas clave del plantel que consiguió la clasificación.

Chancel Mbemba, el capitán

El experimentado defensor ejerce como líder dentro y fuera del campo. Su trayectoria internacional y su capacidad de mando serán fundamentales para una selección que necesitará solidez defensiva para competir en un grupo exigente.

Foto embed
Chancel Mbemba es el capitán del Congo - FIFA

Cédric Bakambu, la voz de la experiencia

A sus 35 años, Bakambu aporta liderazgo y gol. Es uno de los referentes históricos del combinado nacional y afronta probablemente la última gran cita internacional de su carrera.

Théo Bongonda, el desequilibrio

El atacante aporta creatividad y capacidad para romper partidos. Su habilidad en el uno contra uno y su versatilidad ofensiva lo convierten en una de las armas más peligrosas del conjunto africano.

Etiquetas
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