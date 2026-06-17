Padres de Diogo Jota acompañan a Portugal en su debut ante Congo

 Padres de Diogo Jota apoyan a Portugal en debut contra Congo
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-- England England Croatia Croatia --
17 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Padres de Diogo Jota acompañan a Portugal en su debut ante Congo

por Emisoras Unidas
Portugal, Screenshot
Portugal / FOTO: Screenshot

Los padres de Diogo Jota estarán presentes en las gradas de Houston para acompañar a la selección lusa en un emotivo homenaje al delantero fallecido.

Los padres del fallecido internacional portugués Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, acompañan este miércoles a la selección de Portugal en su debut en el torneo de fútbol de 2026. Lo anterior, tras ser invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para asistir al encuentro contra la República Democrática del Congo en Houston.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La FPF informó en un comunicado de que los progenitores del exjugador viajaron a Estados Unidos el pasado lunes por invitación del organismo federativo. Ambos fueron recibidos el martes por su presidente, Pedro Proença, junto al resto de la dirección de la entidad y la delegación portuguesa desplazada al certamen.

Durante el encuentro también intercambiaron unas palabras con la ministra portuguesa de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y con el embajador de Portugal en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes. Joaquim e Isabel Silva observan desde las gradas del Reliant Stadium de Houston el primer partido de Portugal en este torneo de fútbol que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, en un homenaje permanente a la memoria de su hijo.

Más del futbolista de Portugal

Al anunciar la convocatoria para la competición, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, aseguró que Portugal estaría representada por "27 jugadores más uno", en alusión a la presencia simbólica de Diogo Jota en el espíritu del equipo.  Además, el nombre del exdelantero figura en el brazalete conmemorativo que los integrantes de la selección han decidido portar durante el torneo.

Cabe destacar que la FPF también ha impulsado distintas iniciativas para preservar el legado del futbolista.  El pasado 9 de abril presentó el libro Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo (Diogo Jota - Nunca más es demasiado tiempo), escrito por José Manuel Delgado, que repasa la vida y trayectoria del jugador desde su infancia en Gondomar hasta su carrera profesional.

El Mundial bate récords de audiencia en los tres países anfitriones

Según datos de la FIFA, el Mundial 2026 presenta audiencias récord apenas a una semana de haber iniciado el torneo.

Diogo Jota, nacido en 1996 en Gondomar, en el norte de Portugal, desarrolló una destacada carrera profesional que le llevó a militar en equipos como el Paços de Ferreira, el Oporto, el Wolverhampton Wanderers y el Liverpool FC.  Con la selección portuguesa disputó más de medio centenar de encuentros internacionales y participó en varias grandes competiciones.

Jota falleció el 3 de julio de 2025 junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia española de Zamora.

Etiquetas
FútbolPortugalhomenajeDiogo JotaFederación Portuguesa de Fútbol

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