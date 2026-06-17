¿Quién fue el principal señalado del tropiezo de Portugal en el Mundial?

La figura portuguesa que vivió un debut mundialista para el olvido.

La presentación de Bernardo Silva como nuevo jugador del Real Madrid debía convertirse en una jornada inolvidable para el mediocampista portugués. Sin embargo, apenas unas horas después de ser anunciado por el conjunto español, el futbolista vivió un debut para el olvido en la Copa del Mundo 2026 y terminó siendo uno de los más cuestionados tras el empate 1-1 entre Portugal y RD Congo.

El volante de 31 años fue incluido por el seleccionador Roberto Martínez en el once titular junto a figuras como Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Ubicado por la banda derecha, se esperaba que aportara desequilibrio y creatividad en ataque, pero su actuación estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Apenas transcurrían 13 minutos de partido cuando protagonizó una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro. En un intento por recuperar el balón, llegó tarde a una disputa con Joris Kayembe y terminó impactando con los tachones sobre la pierna del jugador congoleño. La jugada provocó reclamos de expulsión por parte de los africanos, aunque el árbitro Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim optó por mostrar únicamente una tarjeta amarilla.

La respuesta de Roberto Martínez fue inmediata

Portugal logró adelantarse en el marcador gracias a un tanto de João Neves en los primeros minutos, pero la ventaja se esfumó antes del descanso. Yoane Wissa aprovechó una desconcentración defensiva para marcar de cabeza el empate de RD Congo en el tiempo añadido de la primera mitad.

La respuesta de Roberto Martínez fue inmediata. Para el inicio del complemento decidió retirar a Bernardo Silva y dar ingreso a Francisco Conceição en busca de mayor dinamismo ofensivo.

El cambio alimentó aún más las críticas hacia el flamante fichaje madridista, quien pasó de celebrar su llegada al club blanco a quedar en el centro de los cuestionamientos por el inesperado tropiezo de Portugal en su estreno mundialista.

De un mensaje en Facebook a la historia de RD Congo De adolescente soñador a héroe mundialista de RD Congo.

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