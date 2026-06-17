¿Quién fue el principal señalado del tropiezo de Portugal en el Mundial?

 Bernardo Silva señalado tras el tropiezo de Portugal
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
7
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Quién fue el principal señalado del tropiezo de Portugal en el Mundial?

por Oliver Paniagua
Bernardo Silva, en el centro de las críticas tras el debut de Portugal., EFE.
Bernardo Silva, en el centro de las críticas tras el debut de Portugal. / FOTO: EFE.

La figura portuguesa que vivió un debut mundialista para el olvido.

La presentación de Bernardo Silva como nuevo jugador del Real Madrid debía convertirse en una jornada inolvidable para el mediocampista portugués. Sin embargo, apenas unas horas después de ser anunciado por el conjunto español, el futbolista vivió un debut para el olvido en la Copa del Mundo 2026 y terminó siendo uno de los más cuestionados tras el empate 1-1 entre Portugal y RD Congo.

El volante de 31 años fue incluido por el seleccionador Roberto Martínez en el once titular junto a figuras como Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo. Ubicado por la banda derecha, se esperaba que aportara desequilibrio y creatividad en ataque, pero su actuación estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Apenas transcurrían 13 minutos de partido cuando protagonizó una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro. En un intento por recuperar el balón, llegó tarde a una disputa con Joris Kayembe y terminó impactando con los tachones sobre la pierna del jugador congoleño. La jugada provocó reclamos de expulsión por parte de los africanos, aunque el árbitro Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim optó por mostrar únicamente una tarjeta amarilla.

La respuesta de Roberto Martínez fue inmediata

Portugal logró adelantarse en el marcador gracias a un tanto de João Neves en los primeros minutos, pero la ventaja se esfumó antes del descanso. Yoane Wissa aprovechó una desconcentración defensiva para marcar de cabeza el empate de RD Congo en el tiempo añadido de la primera mitad.

La respuesta de Roberto Martínez fue inmediata. Para el inicio del complemento decidió retirar a Bernardo Silva y dar ingreso a Francisco Conceição en busca de mayor dinamismo ofensivo.

El cambio alimentó aún más las críticas hacia el flamante fichaje madridista, quien pasó de celebrar su llegada al club blanco a quedar en el centro de los cuestionamientos por el inesperado tropiezo de Portugal en su estreno mundialista.

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De adolescente soñador a héroe mundialista de RD Congo.
Etiquetas
Real MadridPortugalMundial 2026RD CongoBernardo SilvaRoberto Martínez

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