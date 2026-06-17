EN VIVO. Inglaterra vs. Croacia - Grupo L Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto de Inglaterra vs. Croacia, con todas las incidencias, goles y estadísticas en tiempo real.

Inglaterra y Croacia cerrarán la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrenten este miércoles en el imponente AT&T Stadium de Arlington, la moderna casa de los Dallas Cowboys. El encuentro corresponde al Grupo L, el último en entrar en acción en la Copa del Mundo, por lo que ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria que les permita tomar ventaja desde el arranque de la competencia.

El duelo trae a la memoria uno de los capítulos más recordados entre ambos países en los Mundiales: la semifinal de Rusia 2018, cuando Croacia remontó para imponerse 2-1 en tiempo extra y avanzar a la primera final mundialista de su historia. Inglaterra, por su parte, intentará escribir una nueva página en esta rivalidad y dar el primer paso hacia el objetivo de conquistar un título que se le resiste desde 1966, mientras que los croatas aspiran a demostrar nuevamente que pueden competir con las grandes potencias del fútbol internacional.

Minuto a minuto del Inglaterra vs. Croacia

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship England Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Croatia Sistema: 3-4-2-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Clement Turpin, France Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 13/06 England 1 - 0 Croatia

European Championship | Finalizado Últimos de England 10/06 England 3 - 0 Costa Rica

Friendlies | Finalizado

06/06 England 1 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

31/03 England 0 - 1 Japan

Friendlies | Finalizado

27/03 England 1 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado

16/11 Albania 0 - 2 England

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Croatia 07/06 Croatia 2 - 1 Slovenia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado

01/04 Brazil 3 - 1 Croatia

Friendlies | Finalizado

27/03 Colombia 1 - 2 Croatia

Friendlies | Finalizado

17/11 Montenegro 2 - 3 Croatia

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales England Croatia 0 Sin datos 0 Alineaciones England England Jordan Pickford

Reece James

Ezri Konsa

John Stones

Nico O'Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Noni Madueke

Jude Bellingham

Anthony Gordon

Harry Kane Croatia Croatia Dominik Livaković

Josip Šutalo

Luka Vušković

Joško Gvardiol

Josip Stanišić

Luka Modrić

Petar Sučić

Ivan Perišić

Mario Pašalić

Martin Baturina

Petar Musa

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