EN VIVO. Inglaterra vs. Croacia - Grupo L Mundial 2026

Sigue el minuto a minuto de Inglaterra vs. Croacia, con todas las incidencias, goles y estadísticas en tiempo real.
Inglaterra y Croacia cerrarán la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrenten este miércoles en el imponente AT&T Stadium de Arlington, la moderna casa de los Dallas Cowboys. El encuentro corresponde al Grupo L, el último en entrar en acción en la Copa del Mundo, por lo que ambas selecciones buscarán comenzar con una victoria que les permita tomar ventaja desde el arranque de la competencia.
El duelo trae a la memoria uno de los capítulos más recordados entre ambos países en los Mundiales: la semifinal de Rusia 2018, cuando Croacia remontó para imponerse 2-1 en tiempo extra y avanzar a la primera final mundialista de su historia. Inglaterra, por su parte, intentará escribir una nueva página en esta rivalidad y dar el primer paso hacia el objetivo de conquistar un título que se le resiste desde 1966, mientras que los croatas aspiran a demostrar nuevamente que pueden competir con las grandes potencias del fútbol internacional.
Minuto a minuto del Inglaterra vs. Croacia
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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13/06England 1 - 0 Croatia
European Championship | Finalizado
Últimos de England
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10/06England 3 - 0 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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31/03England 0 - 1 Japan
Friendlies | Finalizado
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27/03England 1 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
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16/11Albania 0 - 2 England
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Croatia
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07/06Croatia 2 - 1 Slovenia
Friendlies | Finalizado
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02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
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01/04Brazil 3 - 1 Croatia
Friendlies | Finalizado
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27/03Colombia 1 - 2 Croatia
Friendlies | Finalizado
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17/11Montenegro 2 - 3 Croatia
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Jordan Pickford
- Reece James
- Ezri Konsa
- John Stones
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Dominik Livaković
- Josip Šutalo
- Luka Vušković
- Joško Gvardiol
- Josip Stanišić
- Luka Modrić
- Petar Sučić
- Ivan Perišić
- Mario Pašalić
- Martin Baturina
- Petar Musa