 Personaliza WhatsApp con el Mundial 2026: Guía Rápida

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Finalizado
Haiti HAI
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Medio Tiempo
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Cómo personalizar WhatsApp con temática del Mundial 2026?

WhatsApp permite personalizar la experiencia del Mundial 2026 con funciones gratuitas como fondos temáticos y reacciones, integrando inteligencia artificial para crear contenido exclusivo.

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Mundial WhatsApp, Facebook
Mundial WhatsApp / FOTO: Facebook
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La fiebre por el Mundial 2026 ya invadió las plataformas digitales, y WhatsApp se suma a la celebración al ofrecer múltiples opciones para que cualquier usuario pueda personalizar su experiencia sin gastar dinero ni descargar aplicaciones adicionales.

La tendencia, conocida como "modo Mundial 2026", transforma la interfaz y las interacciones en la app para reflejar el entusiasmo futbolístico durante el torneo.

WhatsApp permite renovar perfiles, fondos de chat y reacciones utilizando solo las funciones ya incluidas en la aplicación. No existe un botón específico ni un modo especial, sino que la clave está en combinar herramientas disponibles desde la configuración estándar del servicio.

La personalización comienza desde el perfil: el usuario puede cambiar su foto y nombre para incluir imágenes, banderas o el logo de su selección favorita.

Así, el espíritu del Mundial se hace presente desde el primer contacto con los amigos y grupos. Bastan unos minutos para adaptar la identidad digital y mostrar la pasión por el futbol.

Foto embed
Modo Mundial WA - Instagram

Fondos de pantalla mundialistas y reacciones exclusivas

Una de las funciones más populares es la posibilidad de modificar los fondos de pantalla de los chats con imágenes alusivas al torneo, como estadios, la mascota oficial o incluso el balón del campeonato.

Cambiar el fondo es sencillo: basta ingresar a los ajustes de chat, seleccionar "fondo de pantalla" y elegir una imagen descargada relacionada con el Mundial.

WhatsApp amplió las opciones de reacción en mensajes, agregando el icónico balón del Mundial 2026 entre los emojis disponibles. Para utilizarlo, hay que mantener pulsado el mensaje y seleccionar el ícono de la pelota, lo que permite expresar emoción futbolera directamente en las conversaciones sin recurrir a stickers externos.

  • Inteligencia artificial para crear imágenes originales

La incorporación de la IA de Meta en WhatsApp habilitó la generación de imágenes personalizadas con motivos mundialistas, sin depender de recursos de terceros ni servicios externos. Los usuarios pueden ingresar un prompt en el generador, ubicado en la barra de herramientas del chat, y obtener ilustraciones de camisetas, banderas y escenarios futbolísticos para usar en su perfil o fondo de pantalla.

El acceso a Meta AI es gratuito y disponible para cualquier cuenta activa en WhatsApp, permitiendo también guardar las imágenes creadas y ampliar las posibilidades de personalización. No existen restricciones geográficas para aprovechar esta función durante el Mundial.

Ninguna de estas opciones requiere pagos extra ni instalación de aplicaciones externas. Todas las funciones están integradas en la versión estándar de WhatsApp, siempre que se tenga la aplicación actualizada. La personalización se hace desde el menú de configuración, sin exponer datos ni comprometer la privacidad del usuario.

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