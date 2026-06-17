Personaliza WhatsApp con el Mundial 2026: Guía Rápida

La fiebre por el Mundial 2026 ya invadió las plataformas digitales, y WhatsApp se suma a la celebración al ofrecer múltiples opciones para que cualquier usuario pueda personalizar su experiencia sin gastar dinero ni descargar aplicaciones adicionales.
La tendencia, conocida como "modo Mundial 2026", transforma la interfaz y las interacciones en la app para reflejar el entusiasmo futbolístico durante el torneo.
WhatsApp permite renovar perfiles, fondos de chat y reacciones utilizando solo las funciones ya incluidas en la aplicación. No existe un botón específico ni un modo especial, sino que la clave está en combinar herramientas disponibles desde la configuración estándar del servicio.
La personalización comienza desde el perfil: el usuario puede cambiar su foto y nombre para incluir imágenes, banderas o el logo de su selección favorita.
Así, el espíritu del Mundial se hace presente desde el primer contacto con los amigos y grupos. Bastan unos minutos para adaptar la identidad digital y mostrar la pasión por el futbol.
Fondos de pantalla mundialistas y reacciones exclusivas
Una de las funciones más populares es la posibilidad de modificar los fondos de pantalla de los chats con imágenes alusivas al torneo, como estadios, la mascota oficial o incluso el balón del campeonato.
Cambiar el fondo es sencillo: basta ingresar a los ajustes de chat, seleccionar "fondo de pantalla" y elegir una imagen descargada relacionada con el Mundial.
WhatsApp amplió las opciones de reacción en mensajes, agregando el icónico balón del Mundial 2026 entre los emojis disponibles. Para utilizarlo, hay que mantener pulsado el mensaje y seleccionar el ícono de la pelota, lo que permite expresar emoción futbolera directamente en las conversaciones sin recurrir a stickers externos.
- Inteligencia artificial para crear imágenes originales
La incorporación de la IA de Meta en WhatsApp habilitó la generación de imágenes personalizadas con motivos mundialistas, sin depender de recursos de terceros ni servicios externos. Los usuarios pueden ingresar un prompt en el generador, ubicado en la barra de herramientas del chat, y obtener ilustraciones de camisetas, banderas y escenarios futbolísticos para usar en su perfil o fondo de pantalla.
El acceso a Meta AI es gratuito y disponible para cualquier cuenta activa en WhatsApp, permitiendo también guardar las imágenes creadas y ampliar las posibilidades de personalización. No existen restricciones geográficas para aprovechar esta función durante el Mundial.
Ninguna de estas opciones requiere pagos extra ni instalación de aplicaciones externas. Todas las funciones están integradas en la versión estándar de WhatsApp, siempre que se tenga la aplicación actualizada. La personalización se hace desde el menú de configuración, sin exponer datos ni comprometer la privacidad del usuario.