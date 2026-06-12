Meta sufre caída mundial, junio 2026

Cientos de miles de usuarios quedaron temporalmente incomunicados este viernes 12 de junio, luego de que los servicios de Meta, entre ellos Facebook, Messenger e Instagram, sufrieran una caída mundial que ha afectado sus servicios por varios minutos.
Durante la mañana de este viernes, internautas en varias partes del mundo, incluyendo América Latina y EE. UU., comenzaron a experimentar problemas para ingresar a las plataformas, visualizar contenido o administrar páginas dentro de las misma.
"Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar", se leía en uno de los mensajes que se desplegaba para los usuarios de la versión desktop de Facebook. La plataforma también solicitaba "actualizar la página", aunque esta acción no parecía solucionar el problema. En su versión móvil la plataforma también presentaba inconvenientes similares.
La plataforma WhatsApp, también parte de Meta, por su parte, parecía funcionar con normalidad.
Reaccionan con memes
Ante esta situación, usuarios reaccionaron en otras redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), compartiendo memes y burlas, como ya es una práctica habitual cuando los servicios de Meta sufren algún tipo de inconveniente.
Además, las etiquetas "#Facebook" y "#FacebookDown" se convirtieron rápidamente en tendencia.
Caídas más recordadas
El 4 de octubre de 2021, Facebook vivió una de sus peores jornadas cuando, junto con Instagram y WhatsApp, dejó de funcionar durante casi seis horas. Tras la recuperación del servicio, Meta explicó que el origen estuvo en una configuración defectuosa en los routers encargados de coordinar el tráfico entre centros de datos, lo que provocó pérdidas millonarias y afectó a miles de millones de usuarios alrededor del mundo.
Otra interrupción notable ocurrió en marzo de 2024, cuando millones quedaron desconectados de Facebook e Instagram inesperadamente. En esa ocasión, la empresa atribuyó la falla a un inconveniente técnico en sus servicios de autenticación de usuarios.
Durante la última década Facebook ha registrado otras caídas relacionadas con tareas de mantenimiento, errores de programación y problemas en sistemas globales que, aunque se resuelven rápido en la mayoría de casos, producen gran impacto por el volumen de personas que utilizan la plataforma a diario.