 Joven fallece tras disputa en Facebook por emojis de risa
Viral

Joven fallece tras disputa en Facebook por emojis de risa

Disputa por un emoji en Facebook termina con la muerte de un joven.

Emojis de risa en Facebook desatan tragedia., Redes sociales.
Emojis de risa en Facebook desatan tragedia. / FOTO: Redes sociales.

Las autoridades de Rajkot, en Gujarat, India, investigan la muerte de Prince Kumar, un joven de 20 años, quien falleció tras ser atacado con un arma blanca luego de una disputa originada en redes sociales.

De acuerdo con reportes oficiales, Prince publicó en su página de Facebook un mensaje en memoria de su abuelo, fallecido hace cuatro meses. Según las autoridades, un sujeto identificado como Bipin Kumar Rajinder Gond respondió a la publicación con un emoji de risa, lo que habría generado conflictos entre ambos.

La noche del 12 de septiembre, Bipin se habría encontrado con Prince y, según los reportes policiales, presuntamente lo atacó con un cuchillo en la espalda. Durante el incidente, otro sujeto, identificado como Brijesh Gond, también habría participado en los hechos.

Prince fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de la herida, que medía entre 3.8 y 5 centímetros. Aunque inicialmente se encontraba consciente y pudo rendir declaración ante la policía, su estado de salud se complicó y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tras diez días de lucha por su vida, el joven falleció. 

Capturan a implicado 

Bipin fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato, mientras que Brijesh Gond permanece prófugo. La policía ha intensificado los operativos para localizarlo y garantizar justicia.

La autopsia de Prince aún está pendiente, aunque los primeros informes indican que la herida de arma blanca y posibles complicaciones derivadas fueron determinantes en su fallecimiento. Las autoridades han instado a la ciudadanía a evitar que conflictos originados en redes sociales escalen a violencia física.

