 Funcionario público lanza insultos racistas a mujer
Viral

Video expone a funcionario público lanzando insultos racistas a una mujer

Funcionario público es captado en video profiriendo insultos racistas contra una joven.

Funcionario público insultando de manera racista. , Captura de pantalla video X.
Funcionario público insultando de manera racista. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video de una cámara de seguridad se volvió viral en redes sociales tras mostrar a un alto funcionario público de Perú, identificado como Jorge Luis Silva Cabrera, perteneciente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lanzando insultos racistas contra una joven en una tienda de conveniencia ubicada en Trujillo

En las imágenes se observa que el hombre obstruía la entrada de una tienda, por lo que la mujer intentó salir pasando rápidamente a un lado de él. Esto provocó la reacción violenta de Silva Cabrera, quien le reclamó con gritos y descalificaciones.

Se pide permiso, digo. Tienes más espacio por atrás e igual decides pasar por delante. Lárgate mejor (...) Chola de mi... ignorante", fueron algunas de las expresiones registradas en el video.

La joven, que inicialmente trató de responder de manera cortés, explicó que no había tenido intención de incomodarlo y que las cámaras de seguridad podían confirmar que no lo había golpeado. Sin embargo, el hombre continuó elevando el tono de voz, llamándola "loca" y asegurando que ella le estaba "fregando la paciencia".

El enfrentamiento verbal no pasó a mayores gracias a que la mujer decidió mantener la calma, pero el registro audiovisual rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron el comportamiento del funcionario y denunciaron el carácter discriminatorio de sus expresiones.

En Perú, el término "chola" suele usarse de forma peyorativa para referirse a personas mestizas con rasgos indígenas, lo que refuerza la percepción de que el altercado tuvo una carga racista y clasista.

Sunat se pronuncia 

Tras la difusión del video, la Sunat emitió un comunicado en el que rechazó todo acto de discriminación y expresó su solidaridad con la persona afectada. Además, informó que se han iniciado acciones para aplicar medidas disciplinarias contra Silva Cabrera.

La Sunat rechaza todo acto de discriminación y ha expresado su solidaridad con la persona afectada por los hechos ocurridos en Trujillo. Se han iniciado las acciones para aplicar las medidas disciplinarias correspondientes", señaló. 

