 Automovilista frustra asalto al atropellar a delincuentes
VIDEO. Automovilista frustra asalto al atropellar a dos delincuentes

El impacto fue brutal, pues uno de los delincuentes quedó tendido en el suelo y posteriormente murió.

Conductor que atropelló a asaltantes.
Conductor que atropelló a asaltantes. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video de cámaras de seguridad se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un conductor atropella a dos asaltantes que intentaban despojarlo de sus pertenencias en el barrio Jardim Alcântara, en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, Brasil. La grabación ha generado un intenso debate, pues uno de los delincuentes murió tras el impacto.

Según medios locales como Pleno.News y O Globo, el incidente ocurrió el domingo 21 de septiembre, cuando dos hombres, identificados como recolectores de latas, habrían intentado cometer un atraco mientras portaban un arma. En las imágenes se observa a los sospechosos caminando por la banqueta; uno de ellos apunta directamente al conductor, quien reacciona de inmediato embistiendo a ambos con su automóvil.

El impacto fue brutal, pues uno de los delincuentes quedó tendido en el suelo y posteriormente murió, mientras que su cómplice logró levantarse y escapar del lugar. La víctima mortal fue identificada como Antoniel Duarte dos Santos, de acuerdo con el portal Caderno. Su acompañante continúa prófugo y no ha sido identificado oficialmente.

Conductor huye tras atropellar a asaltantes 

Tras el atropello, el conductor no se detuvo y huyó del lugar, lo que abrió otra línea de investigación. La Policía Militar llegó poco después al sitio y la División de Homicidios de Niterói y São Gonçalo (DHNSG) asumió el caso para identificar y localizar al responsable del atropello, quien podría enfrentar cargos por homicidio.

El video, que ya circula a nivel internacional, ha dividido opiniones en redes sociales. Algunos usuarios aplauden la reacción del conductor, considerándola un acto de defensa propia frente a la amenaza armada, mientras que otros cuestionan la violencia con la que respondió y señalan que tomó justicia por mano propia, con consecuencias fatales.

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

