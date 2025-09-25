 Video revela imprudencia de bus extraurbano en plena zona 7
Nacionales

Video revela grave imprudencia de bus extraurbano en plena zona 7

Usuarios denunciaron la imprudencia y solicitaron sanciones ejemplares contra los responsables.

Bus comete imprudencia en zona 9.
Bus comete imprudencia en zona 9. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación ciudadana al mostrar el momento exacto en que un bus de transporte extraurbano comete una peligrosa maniobra en medio del tránsito de la zona 7 capitalina.

Las imágenes evidencian a una unidad de la empresa Transportes Valery, que cubre la ruta San Juan Sacatepéquez-Ciudad de Guatemala, cuando decide subir el arriate central para incorporarse al carril contrario. En el material se observa cómo el ayudante del bus se coloca en plena vía para detener el tráfico y permitir que el piloto ejecute la arriesgada acción.

Durante la maniobra, el autobús queda atravesado en la vía, obstruyendo la circulación de vehículos mientras el ayudante actúa como si fuera agente de tránsito, ordenando a los conductores detenerse para que la unidad logre cruzar al otro lado. En ese momento no se encontraba personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en el área.

Piden sanciones ejemplares para piloto de bus

El clip rápidamente se viralizó y provocó una ola de críticas hacia la empresa y su piloto. Usuarios en redes sociales denunciaron la imprudencia y solicitaron sanciones ejemplares contra los responsables, señalando que este tipo de acciones ponen en riesgo a peatones, automovilistas y a los propios pasajeros. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades competentes no han emitido pronunciamiento oficial sobre el caso.

Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ha manifestado en diversas ocasiones que hechos de esta naturaleza reflejan el alto nivel de irresponsabilidad con que operan muchos pilotos del transporte colectivo. Según Guerra, a los conductores que incurran en maniobras similares debería suspendérseles la licencia de conducir por dos o tres años.

VIDEO. Automovilista frustra asalto al atropellar a dos delincuentes

El impacto fue brutal, pues uno de los delincuentes quedó tendido en el suelo y posteriormente murió.

Además, el defensor ha instado a la ciudadanía a presentar denuncias formales ante la PDH, llamando al número 1755, con el fin de dar seguimiento a estos casos y evitar que queden en la impunidad.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un mayor control a las unidades extraurbanas y de sanciones más severas contra prácticas que ponen en riesgo la vida de cientos de usuarios y conductores en la ciudad.

