EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo

 Resultado Portugal vs. RD Congo - Grupo K Mundial 2026
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-- Portugal Portugal D.R. Congo D.R. Congo --
17 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo

por Christoper Chang
Portugal vs. RD Congo - Grupo K Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Portugal vs. RD Congo - Grupo K Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

No te pierdas el minuto a minuto de Portugal vs. RD Congo en su estreno mundialista.

Portugal pone en marcha su camino en el Mundial 2026 con un atractivo duelo frente a la República Democrática del Congo por la primera jornada del Grupo K, en un encuentro que se disputará en el NRG Stadium de Houston. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años inicia lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, liderando a una selección lusa que sueña con conquistar por primera vez el trofeo más codiciado del fútbol y coronar una generación repleta de talento.

La República Democrática del Congo, por su parte, vuelve a la máxima cita del fútbol después de 52 años de ausencia. Su única participación mundialista se produjo en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. Ahora, los llamados "Leopardos" regresan con la ilusión de escribir una nueva historia y demostrar el crecimiento de su fútbol ante uno de los favoritos del grupo. El choque en Houston marcará el inicio de una aventura que los congoleños esperan que sea muy distinta a la de aquella histórica aparición en Alemania Occidental.

 Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Portugal
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
17/06/2026 - 11:00
D.R. Congo
Sistema: 5-3-2
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Abdulrahman Al-Jassim, Qatar

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Portugal

  • 10/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Nigeria
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Chile
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    USA
    USA 0 - 2 Portugal
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Mexico
    Mexico 0 - 0 Portugal
    Friendlies | Finalizado
  • 16/11
    Portugal
    Portugal 9 - 1 Armenia
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de D.R. Congo

  • 09/06
    D.R. Congo
    D.R. Congo 1 - 2 Chile
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    D.R. Congo
    D.R. Congo 0 - 0 Denmark
    Friendlies | Finalizado
  • 25/03
    D.R. Congo
    D.R. Congo 2 - 0 Bermuda
    Friendlies | Finalizado
  • 30/12
    Botswana
    Botswana 0 - 3 D.R. Congo
    CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
  • 27/12
    Senegal
    Senegal 1 - 1 D.R. Congo
    CAF Africa Cup of Nations | Finalizado

Estadísticas generales

Portugal
D.R. Congo
0
Sin datos
0

Alineaciones

Portugal
  • Diogo Costa
  • João Cancelo
  • Tomás Araújo
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Bernardo Silva
  • Bruno Fernandes
  • Pedro Neto
  • Cristiano Ronaldo
D.R. Congo
  • Lionel Mpasi Nzau
  • Aaron Wan-Bissaka
  • Chancel Mbemba
  • Axel Tuanzebe
  • Steve Kapuadi
  • Arthur Masuaku
  • Samuel Moutoussamy
  • Ngal'ayel Mukau
  • Edo Kayembe
  • Cédric Bakambu
  • Yoane Wissa
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