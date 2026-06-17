EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo

No te pierdas el minuto a minuto de Portugal vs. RD Congo en su estreno mundialista.

Portugal pone en marcha su camino en el Mundial 2026 con un atractivo duelo frente a la República Democrática del Congo por la primera jornada del Grupo K, en un encuentro que se disputará en el NRG Stadium de Houston. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años inicia lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, liderando a una selección lusa que sueña con conquistar por primera vez el trofeo más codiciado del fútbol y coronar una generación repleta de talento.

La República Democrática del Congo, por su parte, vuelve a la máxima cita del fútbol después de 52 años de ausencia. Su única participación mundialista se produjo en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. Ahora, los llamados "Leopardos" regresan con la ilusión de escribir una nueva historia y demostrar el crecimiento de su fútbol ante uno de los favoritos del grupo. El choque en Houston marcará el inicio de una aventura que los congoleños esperan que sea muy distinta a la de aquella histórica aparición en Alemania Occidental.

Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Portugal Sistema: 4-2-3-1 Estado: - D.R. Congo Sistema: 5-3-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Abdulrahman Al-Jassim, Qatar Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Portugal 10/06 Portugal 2 - 1 Nigeria

Friendlies | Finalizado

06/06 Portugal 2 - 1 Chile

Friendlies | Finalizado

01/04 USA 0 - 2 Portugal

Friendlies | Finalizado

29/03 Mexico 0 - 0 Portugal

Friendlies | Finalizado

16/11 Portugal 9 - 1 Armenia

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de D.R. Congo 09/06 D.R. Congo 1 - 2 Chile

Friendlies | Finalizado

03/06 D.R. Congo 0 - 0 Denmark

Friendlies | Finalizado

25/03 D.R. Congo 2 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado

30/12 Botswana 0 - 3 D.R. Congo

CAF Africa Cup of Nations | Finalizado

27/12 Senegal 1 - 1 D.R. Congo

CAF Africa Cup of Nations | Finalizado Estadísticas generales Portugal D.R. Congo 0 Sin datos 0 Alineaciones Portugal Portugal Diogo Costa

João Cancelo

Tomás Araújo

Renato Veiga

Nuno Mendes

João Neves

Vitinha

Bernardo Silva

Bruno Fernandes

Pedro Neto

Cristiano Ronaldo D.R. Congo D.R. Congo Lionel Mpasi Nzau

Aaron Wan-Bissaka

Chancel Mbemba

Axel Tuanzebe

Steve Kapuadi

Arthur Masuaku

Samuel Moutoussamy

Ngal'ayel Mukau

Edo Kayembe

Cédric Bakambu

Yoane Wissa

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