EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo

No te pierdas el minuto a minuto de Portugal vs. RD Congo en su estreno mundialista.
Portugal pone en marcha su camino en el Mundial 2026 con un atractivo duelo frente a la República Democrática del Congo por la primera jornada del Grupo K, en un encuentro que se disputará en el NRG Stadium de Houston. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años inicia lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, liderando a una selección lusa que sueña con conquistar por primera vez el trofeo más codiciado del fútbol y coronar una generación repleta de talento.
La República Democrática del Congo, por su parte, vuelve a la máxima cita del fútbol después de 52 años de ausencia. Su única participación mundialista se produjo en 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire. Ahora, los llamados "Leopardos" regresan con la ilusión de escribir una nueva historia y demostrar el crecimiento de su fútbol ante uno de los favoritos del grupo. El choque en Houston marcará el inicio de una aventura que los congoleños esperan que sea muy distinta a la de aquella histórica aparición en Alemania Occidental.
Minuto a minuto del Portugal vs. RD Congo
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Portugal
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10/06Portugal 2 - 1 Nigeria
Friendlies | Finalizado
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06/06Portugal 2 - 1 Chile
Friendlies | Finalizado
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01/04USA 0 - 2 Portugal
Friendlies | Finalizado
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29/03Mexico 0 - 0 Portugal
Friendlies | Finalizado
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16/11Portugal 9 - 1 Armenia
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de D.R. Congo
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09/06D.R. Congo 1 - 2 Chile
Friendlies | Finalizado
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03/06D.R. Congo 0 - 0 Denmark
Friendlies | Finalizado
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25/03D.R. Congo 2 - 0 Bermuda
Friendlies | Finalizado
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30/12Botswana 0 - 3 D.R. Congo
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
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27/12Senegal 1 - 1 D.R. Congo
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Tomás Araújo
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Bernardo Silva
- Bruno Fernandes
- Pedro Neto
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Mpasi Nzau
- Aaron Wan-Bissaka
- Chancel Mbemba
- Axel Tuanzebe
- Steve Kapuadi
- Arthur Masuaku
- Samuel Moutoussamy
- Ngal'ayel Mukau
- Edo Kayembe
- Cédric Bakambu
- Yoane Wissa