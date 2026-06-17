EN VIVO: Minuto a minuto del Uzbekistán vs. Colombia

Sigue todo lo relacionado al tema estadístico en esta nota, en el cual actualizamos en tiempo real.

Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrenta a una debutante, la selección Uzbekistán que dirige el italiano Fabio Cannavaro, un campeón del mundo como jugador.

En la primera jornada del grupo K, los colombianos del seleccionador argentino Néstor Lorenzo saldrán a confirmar su condición de favoritos sobre un rival rocoso, que no tendrá problemas en ceder la posesión de la pelota, confiado en castigar con latigazos de respuesta.

Situada en el decimocuarto lugar del ranquin de FIFA, Colombia está en condiciones de por lo menos igualar su aparición en los cuartos de final de 2014. Con equilibrio en las bandas, el equipo sudamericano llegó al Mundial luego de una gran eliminatoria, en la que terminó tercero, con triunfos sobre Argentina y Brasil.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Uzbekistan Sistema: No disponible Estado: - Colombia Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro A. Taylor Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Uzbekistan 08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

27/03 Uzbekistan 3 - 1 Gabon

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

30/01 Uzbekistan 4 - 2 Urartu

Friendlies | Finalizado

26/01 Uzbekistan 2 - 2 China

Friendlies | Finalizado Últimos de Colombia 08/06 Colombia 2 - 0 Jordan

Friendlies | Finalizado

02/06 Colombia 3 - 1 Costa Rica

Friendlies | Finalizado

29/03 Colombia 1 - 3 France

Friendlies | Finalizado

27/03 Colombia 1 - 2 Croatia

Friendlies | Finalizado

19/11 Colombia 3 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Uzbekistan Colombia 0 Sin datos 0 Alineaciones Uzbekistan Uzbekistan Sin alineación disponible. Colombia Colombia Sin alineación disponible.

Etiquetas