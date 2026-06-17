 EN VIVO: Minuto a minuto del Uzbekistán vs. Colombia
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Medio Tiempo
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Uzbekistán vs. Colombia

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Uzbekistán vs. Colombia
EN VIVO: Minuto a minuto del Uzbekistán vs. Colombia / FOTO: EU Digital

Sigue todo lo relacionado al tema estadístico en esta nota, en el cual actualizamos en tiempo real.

Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrenta a una debutante, la selección Uzbekistán que dirige el italiano Fabio Cannavaro, un campeón del mundo como jugador.

En la primera jornada del grupo K, los colombianos del seleccionador argentino Néstor Lorenzo saldrán a confirmar su condición de favoritos sobre un rival rocoso, que no tendrá problemas en ceder la posesión de la pelota, confiado en castigar con latigazos de respuesta.

Situada en el decimocuarto lugar del ranquin de FIFA, Colombia está en condiciones de por lo menos igualar su aparición en los cuartos de final de 2014. Con equilibrio en las bandas, el equipo sudamericano llegó al Mundial luego de una gran eliminatoria, en la que terminó tercero, con triunfos sobre Argentina y Brasil.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Uzbekistan
Sistema: No disponible
Estado:
-
17/06/2026 - 20:00
Colombia
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
A. Taylor

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Uzbekistan

  • 08/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Uzbekistan
    Uzbekistan 3 - 1 Gabon
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 30/01
    Uzbekistan
    Uzbekistan 4 - 2 Urartu
    Friendlies | Finalizado
  • 26/01
    Uzbekistan
    Uzbekistan 2 - 2 China
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Colombia

  • 08/06
    Colombia
    Colombia 2 - 0 Jordan
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Colombia
    Colombia 3 - 1 Costa Rica
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Colombia
    Colombia 1 - 3 France
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Colombia
    Colombia 1 - 2 Croatia
    Friendlies | Finalizado
  • 19/11
    Colombia
    Colombia 3 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Uzbekistan
Colombia
0
Sin datos
0

Alineaciones

Uzbekistan
  • Sin alineación disponible.
Colombia
  • Sin alineación disponible.
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