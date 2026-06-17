EN VIVO: Minuto a minuto del Uzbekistán vs. Colombia

Sigue todo lo relacionado al tema estadístico en esta nota, en el cual actualizamos en tiempo real.
Colombia, con varias figuras en un gran momento que ilusionan a su afición en su regreso a una Copa del Mundo, se enfrenta a una debutante, la selección Uzbekistán que dirige el italiano Fabio Cannavaro, un campeón del mundo como jugador.
En la primera jornada del grupo K, los colombianos del seleccionador argentino Néstor Lorenzo saldrán a confirmar su condición de favoritos sobre un rival rocoso, que no tendrá problemas en ceder la posesión de la pelota, confiado en castigar con latigazos de respuesta.
Situada en el decimocuarto lugar del ranquin de FIFA, Colombia está en condiciones de por lo menos igualar su aparición en los cuartos de final de 2014. Con equilibrio en las bandas, el equipo sudamericano llegó al Mundial luego de una gran eliminatoria, en la que terminó tercero, con triunfos sobre Argentina y Brasil.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Uzbekistan
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08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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27/03Uzbekistan 3 - 1 Gabon
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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30/01Uzbekistan 4 - 2 Urartu
Friendlies | Finalizado
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26/01Uzbekistan 2 - 2 China
Friendlies | Finalizado
Últimos de Colombia
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08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
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02/06Colombia 3 - 1 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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29/03Colombia 1 - 3 France
Friendlies | Finalizado
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27/03Colombia 1 - 2 Croatia
Friendlies | Finalizado
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19/11Colombia 3 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
- Sin alineación disponible.