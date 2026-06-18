Canadá busca ante Catar su primera victoria mundialista

 Canadá busca su primera victoria en Mundial ante Catar
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Czech Republic CRZ
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12/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
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Finalizado
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Paraguay PAR
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Canadá busca ante Catar su primera victoria mundialista

por Amilcar Avila
Canadá buscará ante Catar su primera victoria mundialista, Redes
Canadá buscará ante Catar su primera victoria mundialista / FOTO: Redes

El conjunto canadiense busca ante Catar la primera victoria mundialista de su historia y un triunfo que lo acerque a la clasificación en su condición de anfitrión.

Canadá afronta este jueves ante Catar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados.

El equipo de Jesse Marsch llega al segundo encuentro tras el empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto, donde Cyle Larin rescató en el tramo final el primer punto mundialista de la selección canadiense masculina después de seis derrotas consecutivas entre las citas de México 1986 y Catar 2022.

Ahora, con todos los equipos del grupo igualados con un punto y el mismo balance de goles, el margen de error se estrecha.

La gran incógnita sigue siendo Alphonso Davies. El capitán canadiense se perdió el estreno por una lesión muscular y continúa en proceso de recuperación.

El martes participó en el calentamiento con sus compañeros en Vancouver, pero la federación canadiense de fútbol, Canada Soccer, mantiene la cautela sobre su disponibilidad. Stephen Eustáquio, vicecapitán, admitió que no sabía si Davies podrá jugar y recordó que todavía no ha entrenado con normalidad con el grupo.

Sin Davies, el foco ofensivo recae sobre Jonathan David. Máximo goleador histórico de Canadá, el delantero atraviesa una sequía incómoda y fue sustituido en el minuto 61 ante Bosnia, una decisión poco habitual para un futbolista clave en el plan de Marsch.

Aun así, sus compañeros han cerrado filas en torno a él. Niko Sigur y Ali Ahmed insistieron esta semana en que no existe preocupación interna y que el atacante volverá a marcar.

El rival

Catar, por su parte, llega reforzado tras sorprender a Suiza con un empate 1-1 en Santa Clara. El equipo dirigido por el español Julen Lopetegui resistió el dominio suizo durante buena parte del partido y encontró el premio en el tiempo añadido, en una acción culminada por Boualem Khoukhi y contabilizada oficialmente como autogol del defensa suizo Miro Muheim.

Ese punto ya mejora la participación catarí de 2022, cuando perdió sus tres encuentros como anfitrión.

El precedente más cercano entre ambos equipos favorece a Canadá, que venció 2-0 a Catar en Viena en septiembre de 2022, con goles de Larin y David. Pero aquel amistoso queda lejos para dos selecciones que han cambiado de ciclo, técnico y contexto competitivo.

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Catar logra milagroso empate ante Suiza en el tiempo añadido - Agencia EFE

Canadá espera un ambiente plenamente favorable en Vancouver, ciudad clave en el desarrollo futbolístico de Davies y sede donde, si gana el grupo, podría disputar también sus dos primeras eliminatorias.

Catar, menos presionado, intentará repetir la fórmula que le permitió frustrar a Suiza: orden, paciencia y eficacia en el área rival.

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