Canadá permite finalmente la entrada del marfileño Elye Wahi para partido contra Alemania

El delantero de Costa de Marfil había sido impedido inicialmente de ingresar a Canadá por una investigación abierta en Francia, pero finalmente obtuvo la autorización para unirse a su selección en Toronto.

Costa de Marfil recibió una noticia clave en la víspera de su segundo compromiso en el Mundial 2026. El delantero Elye Wahi fue autorizado para ingresar a Canadá y podrá estar disponible para el partido del sábado frente a Alemania, después de que las autoridades canadienses le negaran inicialmente el visado.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) confirmó este viernes que la situación administrativa del atacante quedó resuelta y que ya cuenta con todos los permisos necesarios para entrar al país norteamericano.

"La situación administrativa de Elye Wahi ha mejorado" y "ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada a Canadá", informó la federación en un comunicado. El organismo añadió que el internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de los Elefantes y continuará participando en el Mundial junto a sus compañeros.

La resolución pone fin a horas de incertidumbre para Elye Wahi y para la selección africana, que había asumido que el jugador permanecería en Estados Unidos, donde el equipo tiene instalado su campamento base, mientras se disputaba el encuentro contra Alemania en Toronto.

El caso tomó relevancia luego de que trascendiera que las autoridades canadienses habían bloqueado inicialmente su ingreso. La decisión se conoció poco después de que el medio estadounidense "The Athletic" revelara que Elye Wahi fue detenido en Francia días antes del inicio del Mundial y posteriormente liberado tras ser interrogado.

Según ese reporte, el delantero de 23 años está siendo investigado por un posible amaño relacionado con una tarjeta amarilla recibida durante un partido entre el Niza y el Metz disputado el pasado 17 de mayo. La investigación busca determinar si la amonestación fue provocada de manera deliberada.

Ni las autoridades canadienses ni las francesas han emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso, mientras que Elye Wahi continúa disponible para competir al no existir medidas judiciales que limiten sus desplazamientos.

La situación recuerda otro episodio ocurrido durante el torneo. Días atrás, Canadá también negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, quien no pudo disputar el partido de su selección ante Panamá en Toronto. En ese caso, el jugador enfrenta acusaciones por delitos sexuales en el Reino Unido y se encuentra a la espera de juicio, aunque ha negado todos los cargos.

Con el problema migratorio resuelto, Wahi podrá centrarse ahora en el desafío deportivo. Costa de Marfil buscará dar la sorpresa frente a Alemania y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda, con uno de sus atacantes disponibles nuevamente para el encuentro más exigente de la fase de grupos.

El caso tomó relevancia luego de que trascendiera que las autoridades canadienses habían bloqueado inicialmente su ingreso. La decisión se conoció poco después de que el medio estadounidense The Athletic revelara que Wahi fue detenido en Francia días antes del inicio del Mundial y posteriormente liberado tras ser interrogado.

Según ese reporte, el delantero de 23 años está siendo investigado por un posible amaño relacionado con una tarjeta amarilla recibida durante un partido entre el Niza y el Metz disputado el pasado 17 de mayo. La investigación busca determinar si la amonestación fue provocada de manera deliberada.

Ni las autoridades canadienses ni las francesas han emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso, mientras que el futbolista continúa disponible para competir al no existir medidas judiciales que limiten sus desplazamientos.

La situación recuerda otro episodio ocurrido durante el torneo. Días atrás, Canadá también negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, quien no pudo disputar el partido de su selección ante Panamá en Toronto. En ese caso, el jugador enfrenta acusaciones por delitos sexuales en el Reino Unido y se encuentra a la espera de juicio, aunque ha negado todos los cargos.

Con el problema migratorio resuelto, Wahi podrá centrarse ahora en el desafío deportivo. Costa de Marfil buscará dar la sorpresa frente a Alemania y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda, con uno de sus atacantes disponibles nuevamente para el encuentro más exigente de la fase de grupos.

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