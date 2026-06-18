Canadá permite finalmente la entrada del marfileño Elye Wahi para partido contra Alemania

 Canadá acepta entrada de Elye Wahi para partido vs Alemania
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
53
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Canadá permite finalmente la entrada del marfileño Elye Wahi para partido contra Alemania

por Amilcar Avila
Canadá aceptó la entrada de Elye Wahi, una de las estrellas de Costa de Marfil para juego contra Alemania., EFE
Canadá aceptó la entrada de Elye Wahi, una de las estrellas de Costa de Marfil para juego contra Alemania. / FOTO: EFE

El delantero de Costa de Marfil había sido impedido inicialmente de ingresar a Canadá por una investigación abierta en Francia, pero finalmente obtuvo la autorización para unirse a su selección en Toronto.

Costa de Marfil recibió una noticia clave en la víspera de su segundo compromiso en el Mundial 2026. El delantero Elye Wahi fue autorizado para ingresar a Canadá y podrá estar disponible para el partido del sábado frente a Alemania, después de que las autoridades canadienses le negaran inicialmente el visado.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) confirmó este viernes que la situación administrativa del atacante quedó resuelta y que ya cuenta con todos los permisos necesarios para entrar al país norteamericano.

"La situación administrativa de Elye Wahi ha mejorado" y "ya se han obtenido las autorizaciones necesarias para su entrada a Canadá", informó la federación en un comunicado. El organismo añadió que el internacional marfileño está autorizado a viajar con la delegación de los Elefantes y continuará participando en el Mundial junto a sus compañeros.

La resolución pone fin a horas de incertidumbre para Elye Wahi y para la selección africana, que había asumido que el jugador permanecería en Estados Unidos, donde el equipo tiene instalado su campamento base, mientras se disputaba el encuentro contra Alemania en Toronto.

El caso tomó relevancia luego de que trascendiera que las autoridades canadienses habían bloqueado inicialmente su ingreso. La decisión se conoció poco después de que el medio estadounidense "The Athletic" revelara que Elye Wahi fue detenido en Francia días antes del inicio del Mundial y posteriormente liberado tras ser interrogado.

Según ese reporte, el delantero de 23 años está siendo investigado por un posible amaño relacionado con una tarjeta amarilla recibida durante un partido entre el Niza y el Metz disputado el pasado 17 de mayo. La investigación busca determinar si la amonestación fue provocada de manera deliberada.

Ni las autoridades canadienses ni las francesas han emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso, mientras que Elye Wahi continúa disponible para competir al no existir medidas judiciales que limiten sus desplazamientos.

La situación recuerda otro episodio ocurrido durante el torneo. Días atrás, Canadá también negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, quien no pudo disputar el partido de su selección ante Panamá en Toronto. En ese caso, el jugador enfrenta acusaciones por delitos sexuales en el Reino Unido y se encuentra a la espera de juicio, aunque ha negado todos los cargos.

Con el problema migratorio resuelto, Wahi podrá centrarse ahora en el desafío deportivo. Costa de Marfil buscará dar la sorpresa frente a Alemania y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda, con uno de sus atacantes disponibles nuevamente para el encuentro más exigente de la fase de grupos.

El caso tomó relevancia luego de que trascendiera que las autoridades canadienses habían bloqueado inicialmente su ingreso. La decisión se conoció poco después de que el medio estadounidense The Athletic revelara que Wahi fue detenido en Francia días antes del inicio del Mundial y posteriormente liberado tras ser interrogado.

Según ese reporte, el delantero de 23 años está siendo investigado por un posible amaño relacionado con una tarjeta amarilla recibida durante un partido entre el Niza y el Metz disputado el pasado 17 de mayo. La investigación busca determinar si la amonestación fue provocada de manera deliberada.

Ni las autoridades canadienses ni las francesas han emitido declaraciones públicas adicionales sobre el caso, mientras que el futbolista continúa disponible para competir al no existir medidas judiciales que limiten sus desplazamientos.

La situación recuerda otro episodio ocurrido durante el torneo. Días atrás, Canadá también negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey, quien no pudo disputar el partido de su selección ante Panamá en Toronto. En ese caso, el jugador enfrenta acusaciones por delitos sexuales en el Reino Unido y se encuentra a la espera de juicio, aunque ha negado todos los cargos.

Con el problema migratorio resuelto, Wahi podrá centrarse ahora en el desafío deportivo. Costa de Marfil buscará dar la sorpresa frente a Alemania y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda, con uno de sus atacantes disponibles nuevamente para el encuentro más exigente de la fase de grupos.

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