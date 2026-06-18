¿El mejor concurso de la historia? Esta es la señora que ha viajado a todos los mundiales desde 1998

Lo que comenzó como una simple participación en un concurso terminó convirtiéndose en el sueño de cualquier aficionado al fútbol.

Lo que para muchos aficionados al fútbol sería un sueño imposible, para una mujer ecuatoriana se convirtió en realidad hace casi tres décadas. María del Jesús Pinargote ganó en 1998 un premio extraordinario que le permite asistir a todas los mundiales de por vida, una experiencia que sigue disfrutando hasta la actualidad.

La historia de esta aficionada ha vuelto a captar la atención durante el Mundial 2026, donde miles de seguidores han quedado sorprendidos al conocer cómo una simple promoción cambió para siempre su destino. Todo comenzó en 1998 cuando una reconocida marca de bebidas lanzó una campaña promocional en Ecuador.

Los participantes debían reunir una colección de vasos especiales que podían canjearse por cupones para ingresar a un sorteo nacional. María del Jesús decidió participar sin imaginar que estaba a punto de obtener uno de los premios más increíbles jamás entregados a un aficionado del fútbol.

Tras completar la colección y depositar sus cupones en el concurso, recibió una llamada que cambiaría su vida. Le informaron que había sido la ganadora de un viaje vitalicio a todos los Mundiales de fútbol.

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La noticia fue tan inesperada para la ecuatoriana que inicialmente creyó que se trataba de una broma. Sin embargo, después de verificar la información junto a su esposo, ambos celebraron emocionados la noticia. Según contó, saltaron de alegría al confirmar que el premio era real.

Lo más curioso es que antes de ganar el concurso, María del Jesús nunca había viajado en avión. Su primera experiencia aérea fue precisamente para asistir al Mundial de Francia 1998, el primero de una larga lista de torneos que marcarían su vida.

La cifra impagable que exige EE. UU. a los ciudadanos de Cabo Verde para entrar a su país Ni un carro cuesta tanto: Una medida migratoria poco conocida ha puesto a Cabo Verde en el centro de la conversación.

Desde entonces ha estado presente en los mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Ahora también disfruta de el Mundial 2026 gracias al premio ha podido recorrer diferentes países, conocer culturas y vivir de cerca la pasión futbolera en distintos continentes.

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