La cifra impagable que exige EE. UU. a los ciudadanos de Cabo Verde para entrar a su país

Ni un carro cuesta tanto: Una medida migratoria poco conocida ha puesto a Cabo Verde en el centro de la conversación.

Los aficionados de Cabo Verde están viviendo un momento histórico con la participación de su selección en el Mundial 2026. Sin embargo, para muchos de sus ciudadanos viajar a Estados Unidos no resulta tan sencillo, ya que deben enfrentar una de las exigencias migratorias más costosas impuestas por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cabo Verde forma parte de la lista de países cuyos ciudadanos pueden estar obligados a presentar una fianza especial para obtener una visa de turismo o negocios (B1/B2). Esta medida forma parte de un programa piloto creado para reducir los casos de personas que permanecen en territorio estadounidense más tiempo del permitido.

Lo que más ha llamado la atención es el monto de dicha garantía, lo que ha sorprendido a muchos. Los solicitantes pueden verse obligados a pagar una fianza de 5 mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares, dependiendo de la evaluación realizada por el funcionario consular durante la entrevista de visa.

La cifra resulta especialmente elevada para muchos ciudadanos caboverdianos, lo que les impide asistir al Mundial 2026. Para ponerlo en perspectiva, una fianza de 15 mil dólares equivale a más de Q115 mil, una cantidad fuera del alcance de gran parte de la población de este país africano.

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Según el Departamento de Estado, el pago de la fianza no garantiza que la visa sea aprobada. Además, el dinero únicamente se solicita después de que un oficial consular lo indique formalmente durante el proceso de solicitud.

Las autoridades estadounidenses argumentan que la medida busca garantizar que los visitantes respeten las condiciones de su estancia y abandonen el país dentro del tiempo autorizado.

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Si la persona cumple con todas las reglas migratorias, la fianza puede ser reembolsada posteriormente. La inclusión de Cabo Verde en este programa ha generado debate debido a que el país se encuentra participando en el Mundial 2026.

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