La cifra impagable que exige EE. UU. a los ciudadanos de Cabo Verde para entrar a su país

 EE. UU. exige suma impagable a ciudadanos de Cabo Verde
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La cifra impagable que exige EE. UU. a los ciudadanos de Cabo Verde para entrar a su país

por Emisoras Unidas
Cabo Verde, EFE
Cabo Verde / FOTO: EFE

Ni un carro cuesta tanto: Una medida migratoria poco conocida ha puesto a Cabo Verde en el centro de la conversación.

Los aficionados de Cabo Verde están viviendo un momento histórico con la participación de su selección en el Mundial 2026.  Sin embargo, para muchos de sus ciudadanos viajar a Estados Unidos no resulta tan sencillo, ya que deben enfrentar una de las exigencias migratorias más costosas impuestas por el gobierno estadounidense.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cabo Verde forma parte de la lista de países cuyos ciudadanos pueden estar obligados a presentar una fianza especial para obtener una visa de turismo o negocios (B1/B2). Esta medida forma parte de un programa piloto creado para reducir los casos de personas que permanecen en territorio estadounidense más tiempo del permitido.

Lo que más ha llamado la atención es el monto de dicha garantía, lo que ha sorprendido a muchos.  Los solicitantes pueden verse obligados a pagar una fianza de 5 mil, 10 mil o hasta 15 mil dólares, dependiendo de la evaluación realizada por el funcionario consular durante la entrevista de visa.

La cifra resulta especialmente elevada para muchos ciudadanos caboverdianos, lo que les impide asistir al Mundial 2026. Para ponerlo en perspectiva, una fianza de 15 mil dólares equivale a más de Q115 mil, una cantidad fuera del alcance de gran parte de la población de este país africano.

Más de la afición de Cabo Verde en el Mundial 2026

Según el Departamento de Estado, el pago de la fianza no garantiza que la visa sea aprobada.  Además, el dinero únicamente se solicita después de que un oficial consular lo indique formalmente durante el proceso de solicitud.

Las autoridades estadounidenses argumentan que la medida busca garantizar que los visitantes respeten las condiciones de su estancia y abandonen el país dentro del tiempo autorizado.

¡Se acabaron la cerveza! Afición de esta selección desata escasez en EE. UU.

Todo apunta a que una afición europea está detrás de un fenómeno que ha sorprendido a comerciantes y residentes.

Si la persona cumple con todas las reglas migratorias, la fianza puede ser reembolsada posteriormente. La inclusión de Cabo Verde en este programa ha generado debate debido a que el país se encuentra participando en el Mundial 2026.

Etiquetas
MigraciónvisaEE.UU.FianzaCabo VerdeMundial 2026#ViralesMundial2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver