¡Se acabaron la cerveza! Afición de esta selección desata escasez en EE. UU.

 Escasez de Cerveza en EE. UU. por Afición a Esta Selección
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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¡Se acabaron la cerveza! Afición de esta selección desata escasez en EE. UU.

por Emisoras Unidas
cerveza,
cerveza / FOTO:

Todo apunta a que una afición europea está detrás de un fenómeno que ha sorprendido a comerciantes y residentes.

La pasión de los aficionados escoceses está dejando una huella inesperada en el Mundial 2026.  La llamada Tartan Army, como se conoce a la fiel hinchada de Escocia, ha causado una auténtica fiebre de cerveza en Boston.

Todo ha llegado al punto de que varios bares y restaurantes reportan problemas para mantener sus existencias. Según reportes de medios estadounidenses, los establecimientos de la ciudad no estaban preparados para la llegada masiva de miles de seguidores escoceses, quienes han convertido las calles, plazas y bares de Boston en una enorme fiesta futbolera.

Propietarios de negocios aseguraron que las ventas de cerveza se han disparado a niveles nunca antes vistos. La cadena NBC recogió testimonios de comerciantes que afirman estar vendiendo cerveza "por encima de sus posibilidades", mientras que algunos establecimientos tuvieron que solicitar entregas de emergencia para evitar quedarse sin producto.

En ciertos casos, las ventas llegaron a triplicarse e incluso cuadruplicarse respecto a un fin de semana festivo normal. Uno de los casos más llamativos ocurrió en una popular cervecería de Boston, donde se vendieron más de 3 mil pintas en apenas unos días.

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La demanda fue tan alta que las reservas se agotaron rápidamente, obligando a los distribuidores a realizar varios envíos extraordinarios. Más allá del consumo, la presencia de los escoceses ha sido destacada por el ambiente festivo que han generado. Miles de aficionados recorrieron las calles de Boston con gaitas, banderas y cánticos tradicionales, atrayendo la atención de residentes y turistas.

Los propietarios de bares han señalado que, además de consumir grandes cantidades de cerveza, los seguidores escoceses se han comportado de manera ejemplar y han contribuido a crear un ambiente de celebración.

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En lo deportivo, Escocia llega motivada después de derrotar 1-0 a Haití en su debut dentro del Grupo C, resultado que le permitió arrancar con tres puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente ronda. Ahora, la selección escocesa tendrá un desafío mucho más complicado cuando enfrente a la selección de Marruecos el próximo 19 de junio en Boston, un duelo clave para definir el futuro del grupo.

Etiquetas
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