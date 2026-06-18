¡Se acabaron la cerveza! Afición de esta selección desata escasez en EE. UU.

Todo apunta a que una afición europea está detrás de un fenómeno que ha sorprendido a comerciantes y residentes.

La pasión de los aficionados escoceses está dejando una huella inesperada en el Mundial 2026. La llamada Tartan Army, como se conoce a la fiel hinchada de Escocia, ha causado una auténtica fiebre de cerveza en Boston.

Todo ha llegado al punto de que varios bares y restaurantes reportan problemas para mantener sus existencias. Según reportes de medios estadounidenses, los establecimientos de la ciudad no estaban preparados para la llegada masiva de miles de seguidores escoceses, quienes han convertido las calles, plazas y bares de Boston en una enorme fiesta futbolera.

Propietarios de negocios aseguraron que las ventas de cerveza se han disparado a niveles nunca antes vistos. La cadena NBC recogió testimonios de comerciantes que afirman estar vendiendo cerveza "por encima de sus posibilidades", mientras que algunos establecimientos tuvieron que solicitar entregas de emergencia para evitar quedarse sin producto.

En ciertos casos, las ventas llegaron a triplicarse e incluso cuadruplicarse respecto a un fin de semana festivo normal. Uno de los casos más llamativos ocurrió en una popular cervecería de Boston, donde se vendieron más de 3 mil pintas en apenas unos días.

El Mundial 2026 sigue arrasando

La demanda fue tan alta que las reservas se agotaron rápidamente, obligando a los distribuidores a realizar varios envíos extraordinarios. Más allá del consumo, la presencia de los escoceses ha sido destacada por el ambiente festivo que han generado. Miles de aficionados recorrieron las calles de Boston con gaitas, banderas y cánticos tradicionales, atrayendo la atención de residentes y turistas.

Los propietarios de bares han señalado que, además de consumir grandes cantidades de cerveza, los seguidores escoceses se han comportado de manera ejemplar y han contribuido a crear un ambiente de celebración.

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En lo deportivo, Escocia llega motivada después de derrotar 1-0 a Haití en su debut dentro del Grupo C, resultado que le permitió arrancar con tres puntos importantes en su lucha por avanzar a la siguiente ronda. Ahora, la selección escocesa tendrá un desafío mucho más complicado cuando enfrente a la selección de Marruecos el próximo 19 de junio en Boston, un duelo clave para definir el futuro del grupo.

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