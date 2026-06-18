 Georgina Rodríguez sorprende tras el tropiezo de Portugal

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Georgina Rodríguez reaparece mostrando de más tras el tropiezo de Portugal en el Mundial 2026

Tras el empate de Portugal contra El Congo, la influencer compartió una postal que generó todo tipo de comentarios.

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Georgina y Cristiano,
Georgina y Cristiano / FOTO:
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Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir una llamativa publicación que no pasó desapercibida entre sus millones de seguidores.  La pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió con una imagen en la que aparece como protagonista de la portada de una reconocida revista, luciendo un atrevido traje de baño dorado que rápidamente generó miles de reacciones.

La influencer y empresaria posó en medio de un escenario marítimo que resaltó aún más su imagen.  Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el diseño del traje de baño, el cual dejó al descubierto gran parte de su figura y provocó una ola de comentarios sobre su estilo y elegancia.

Foto embed
Georgina Rodríguez - Georgina Rodríguez

La publicación llegó apenas horas después del empate 1-1 que Portugal consiguió frente a la República Democrática del Congo en su debut dentro del Mundial 2026, un resultado que dejó sensaciones encontradas entre los aficionados lusos. Mientras Cristiano Ronaldo y sus compañeros intentaban asimilar el inesperado tropiezo, Georgina decidió mantenerse activa en sus redes sociales y compartir la espectacular fotografía que rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios.

No es la primera vez que la modelo acapara la atención con publicaciones relacionadas con campañas de moda y trajes de baño. En los últimos meses ha protagonizado importantes colaboraciones publicitarias y ha sido imagen de reconocidas marcas internacionales, consolidándose como una de las celebridades más influyentes del mundo digital.

Más de Georgina Rodríguez

Por su parte, el famoso jugador Cristiano Ronaldo también reaccionó tras el empate de Portugal.  El capitán portugués utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a los aficionados, dejando claro que el equipo mantiene intacto su objetivo de avanzar en el torneo.

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza arriba y concentración en el próximo juego", expresó el astro portugués luego del encuentro.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026

Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

El empate ante el conjunto africano generó numerosas críticas hacia Portugal, ya que llegaba al campeonato como una de las selecciones favoritas.  Incluso, varios medios internacionales señalaron que Cristiano Ronaldo no tuvo la influencia habitual en el compromiso.

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