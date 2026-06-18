Georgina Rodríguez sorprende tras el tropiezo de Portugal

Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir una llamativa publicación que no pasó desapercibida entre sus millones de seguidores. La pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió con una imagen en la que aparece como protagonista de la portada de una reconocida revista, luciendo un atrevido traje de baño dorado que rápidamente generó miles de reacciones.
La influencer y empresaria posó en medio de un escenario marítimo que resaltó aún más su imagen. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el diseño del traje de baño, el cual dejó al descubierto gran parte de su figura y provocó una ola de comentarios sobre su estilo y elegancia.
La publicación llegó apenas horas después del empate 1-1 que Portugal consiguió frente a la República Democrática del Congo en su debut dentro del Mundial 2026, un resultado que dejó sensaciones encontradas entre los aficionados lusos. Mientras Cristiano Ronaldo y sus compañeros intentaban asimilar el inesperado tropiezo, Georgina decidió mantenerse activa en sus redes sociales y compartir la espectacular fotografía que rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios.
No es la primera vez que la modelo acapara la atención con publicaciones relacionadas con campañas de moda y trajes de baño. En los últimos meses ha protagonizado importantes colaboraciones publicitarias y ha sido imagen de reconocidas marcas internacionales, consolidándose como una de las celebridades más influyentes del mundo digital.
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Por su parte, el famoso jugador Cristiano Ronaldo también reaccionó tras el empate de Portugal. El capitán portugués utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a los aficionados, dejando claro que el equipo mantiene intacto su objetivo de avanzar en el torneo.
"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza arriba y concentración en el próximo juego", expresó el astro portugués luego del encuentro.
El empate ante el conjunto africano generó numerosas críticas hacia Portugal, ya que llegaba al campeonato como una de las selecciones favoritas. Incluso, varios medios internacionales señalaron que Cristiano Ronaldo no tuvo la influencia habitual en el compromiso.