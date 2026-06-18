EN VIVO. Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica

Sigue las incidencias de República Checa vs Sudáfrica, un duelo clave por la supervivencia en el Grupo A del Mundial 2026.
La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 presenta un duelo de alta tensión entre República Checa y Sudáfrica en la ciudad de Atlanta. Ambas selecciones llegan con la necesidad imperiosa de sumar sus primeros puntos del torneo, luego de tropezar en sus respectivos estrenos. Con el margen de error cada vez más reducido, el encuentro se perfila como una auténtica final anticipada para dos equipos que buscan mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.
República Checa intentará recuperarse tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en un partido donde mostró pasajes de buen fútbol, pero pagó caro sus desatenciones defensivas. Por su parte, Sudáfrica también está obligada a reaccionar después de sufrir una derrota por 2-0 ante México, resultado que la dejó en una posición comprometida dentro del grupo. Con la presión de obtener una victoria y evitar una eliminación temprana, ambos conjuntos prometen brindar un enfrentamiento intenso, disputado y cargado de emociones en territorio estadounidense.
Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica
Incidencias del partido
Goles
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6'M. Sadilek (1 - 0)
Tarjetas
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33'T. Mokoena - tarjeta amarilla
-
40'T. Mbatha - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Czech Republic
-
12/06South Korea 2 - 1 Czech Republic
World Cup | Finalizado
-
05/06Czech Republic 3 - 1 Guatemala
Friendlies | Finalizado
-
31/05Czech Republic 2 - 1 Kosovo
Friendlies | Finalizado
-
17/11Czech Republic 6 - 0 Gibraltar
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
-
13/11Czech Republic 1 - 0 San Marino
Friendlies | Finalizado
Últimos de South Africa
-
11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
-
06/06Jamaica 1 - 1 South Africa
Friendlies | Finalizado
-
29/05South Africa 0 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
-
31/03South Africa 1 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
-
27/03South Africa 1 - 1 Panama
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Matěj Kovář
- Tomáš Holeš
- Robin Hranáč
- Ladislav Krejčí
- Vladimír Coufal
- Vladimír Darida
- Lukáš Červ
- Michal Sadílek
- Alexandr Sojka
- Patrik Schick
- Adam Hložek
- Ronwen Williams
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Mbekezeli Mbokazi
- Aubrey Modiba
- Thalente Mbatha
- Teboho Mokoena
- Jayden Adams
- Thapelo Maseko
- Iqraam Rayners
- Oswin Appollis