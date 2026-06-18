EN VIVO. Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica

Sigue las incidencias de República Checa vs Sudáfrica, un duelo clave por la supervivencia en el Grupo A del Mundial 2026.

La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 presenta un duelo de alta tensión entre República Checa y Sudáfrica en la ciudad de Atlanta. Ambas selecciones llegan con la necesidad imperiosa de sumar sus primeros puntos del torneo, luego de tropezar en sus respectivos estrenos. Con el margen de error cada vez más reducido, el encuentro se perfila como una auténtica final anticipada para dos equipos que buscan mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

República Checa intentará recuperarse tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en un partido donde mostró pasajes de buen fútbol, pero pagó caro sus desatenciones defensivas. Por su parte, Sudáfrica también está obligada a reaccionar después de sufrir una derrota por 2-0 ante México, resultado que la dejó en una posición comprometida dentro del grupo. Con la presión de obtener una victoria y evitar una eliminación temprana, ambos conjuntos prometen brindar un enfrentamiento intenso, disputado y cargado de emociones en territorio estadounidense.

Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Czech Republic Sistema: 3-5-2 Estado: medio tiempo 1 - 0 Actualizar marcador South Africa Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Tori Penso, USA Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 6' Gol de M. Sadilek. Czech Republic deja el marcador 1 - 0 33' T. Mokoena ve tarjeta amarilla 40' T. Mbatha ve tarjeta amarilla Goles 6' M. Sadilek (1 - 0) Tarjetas 33' T. Mokoena - tarjeta amarilla

40' T. Mbatha - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Czech Republic 12/06 South Korea 2 - 1 Czech Republic

World Cup | Finalizado

05/06 Czech Republic 3 - 1 Guatemala

Friendlies | Finalizado

31/05 Czech Republic 2 - 1 Kosovo

Friendlies | Finalizado

17/11 Czech Republic 6 - 0 Gibraltar

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

13/11 Czech Republic 1 - 0 San Marino

Friendlies | Finalizado Últimos de South Africa 11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

06/06 Jamaica 1 - 1 South Africa

Friendlies | Finalizado

29/05 South Africa 0 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 South Africa 1 - 2 Panama

Friendlies | Finalizado

27/03 South Africa 1 - 1 Panama

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Czech Republic South Africa 2 Tiros de esquina 3 7 Saques de banda 11 6 Tiros libres 9 4 Saques de meta 6 0 Penal 0 0 Cambio 0 35 Ataques 54 12 Ataques peligrosos 15 1 Remates al arco 0 4 Remates desviados 4 5 Remates totales 4 1 Remates a puerta 0 4 Remates fuera 2 0 Remates bloqueados 2 4 Remates dentro del área 1 1 Remates fuera del área 3 7 Faltas 4 1 Fuera de juego 2 39% Posesión 61% 0 Tarjetas amarillas 2 155 Pases totales 257 132 Pases precisos 231 Alineaciones Czech Republic Czech Republic Matěj Kovář

Tomáš Holeš

Robin Hranáč

Ladislav Krejčí

Vladimír Coufal

Vladimír Darida

Lukáš Červ

Michal Sadílek

Alexandr Sojka

Patrik Schick

Adam Hložek South Africa South Africa Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Ime Okon

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Thalente Mbatha

Teboho Mokoena

Jayden Adams

Thapelo Maseko

Iqraam Rayners

Oswin Appollis

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