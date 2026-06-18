EN VIVO. Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica

 Resultado República Checa-Sudáfrica - Grupo A Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica

por Christoper Chang
República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A Mundial 2026 - Emisoras Unidas
República Checa vs. Sudáfrica - Grupo A Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue las incidencias de República Checa vs Sudáfrica, un duelo clave por la supervivencia en el Grupo A del Mundial 2026.

La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 presenta un duelo de alta tensión entre República Checa y Sudáfrica en la ciudad de Atlanta. Ambas selecciones llegan con la necesidad imperiosa de sumar sus primeros puntos del torneo, luego de tropezar en sus respectivos estrenos. Con el margen de error cada vez más reducido, el encuentro se perfila como una auténtica final anticipada para dos equipos que buscan mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

República Checa intentará recuperarse tras caer 2-1 frente a Corea del Sur en un partido donde mostró pasajes de buen fútbol, pero pagó caro sus desatenciones defensivas. Por su parte, Sudáfrica también está obligada a reaccionar después de sufrir una derrota por 2-0 ante México, resultado que la dejó en una posición comprometida dentro del grupo. Con la presión de obtener una victoria y evitar una eliminación temprana, ambos conjuntos prometen brindar un enfrentamiento intenso, disputado y cargado de emociones en territorio estadounidense.

Minuto a minuto del República Checa vs. Sudáfrica

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Czech Republic
Sistema: 3-5-2
Estado: medio tiempo
1 - 0
18/06/2026 - 10:00
Actualizar marcador
South Africa
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Tori Penso, USA

Incidencias del partido

6'
goal
Gol de M. Sadilek. Czech Republic deja el marcador 1 - 0
33'
card
T. Mokoena ve tarjeta amarilla
40'
card
T. Mbatha ve tarjeta amarilla

Goles

  • 6'
    Gol
    M. Sadilek (1 - 0)

Tarjetas

  • 33'
    Tarjeta
    T. Mokoena - tarjeta amarilla
  • 40'
    Tarjeta
    T. Mbatha - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Czech Republic

  • 12/06
    South Korea
    South Korea 2 - 1 Czech Republic
    World Cup | Finalizado
  • 05/06
    Czech Republic
    Czech Republic 3 - 1 Guatemala
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Czech Republic
    Czech Republic 2 - 1 Kosovo
    Friendlies | Finalizado
  • 17/11
    Czech Republic
    Czech Republic 6 - 0 Gibraltar
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 13/11
    Czech Republic
    Czech Republic 1 - 0 San Marino
    Friendlies | Finalizado

Últimos de South Africa

  • 11/06
    Mexico
    Mexico 2 - 0 South Africa
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Jamaica
    Jamaica 1 - 1 South Africa
    Friendlies | Finalizado
  • 29/05
    South Africa
    South Africa 0 - 0 Nicaragua
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    South Africa
    South Africa 1 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    South Africa
    South Africa 1 - 1 Panama
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Czech Republic
South Africa
2
Tiros de esquina
3
7
Saques de banda
11
6
Tiros libres
9
4
Saques de meta
6
0
Penal
0
0
Cambio
0
35
Ataques
54
12
Ataques peligrosos
15
1
Remates al arco
0
4
Remates desviados
4
5
Remates totales
4
1
Remates a puerta
0
4
Remates fuera
2
0
Remates bloqueados
2
4
Remates dentro del área
1
1
Remates fuera del área
3
7
Faltas
4
1
Fuera de juego
2
39%
Posesión
61%
0
Tarjetas amarillas
2
155
Pases totales
257
132
Pases precisos
231

Alineaciones

Czech Republic
  • Matěj Kovář
  • Tomáš Holeš
  • Robin Hranáč
  • Ladislav Krejčí
  • Vladimír Coufal
  • Vladimír Darida
  • Lukáš Červ
  • Michal Sadílek
  • Alexandr Sojka
  • Patrik Schick
  • Adam Hložek
South Africa
  • Ronwen Williams
  • Khuliso Mudau
  • Ime Okon
  • Mbekezeli Mbokazi
  • Aubrey Modiba
  • Thalente Mbatha
  • Teboho Mokoena
  • Jayden Adams
  • Thapelo Maseko
  • Iqraam Rayners
  • Oswin Appollis
Etiquetas
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