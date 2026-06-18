Técnico de República Checa promete un futbol “diferente” y “más peligroso” ante Sudáfrica

Miroslav Koubek apuesta por cambios en la alineación y un planteamiento más ofensivo en un duelo clave ante Sudáfrica tras el mal inicio de la República Checa.

El seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek, afronta con optimismo el duelo decisivo ante Sudáfrica, en el que ambos equipos necesitan acumular puntos para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda tras sus derrotas iniciales. Aseguró que su equipo mostrará un fútbol "diferente" en este compromiso.

En la previa del partido, que se disputará este jueves en Atlanta y será dirigido por la colegiada estadounidense Tori Pens, Koubek subrayó la importancia de "neutralizar sus puntos fuertes y su capacidad de ruptura, y al mismo tiempo, ser más peligrosos en ataque".

El entrenador de República Checa reconoció que en la derrota 2-1 ante Corea del Sur, su equipo no logró generar suficientes oportunidades debido a la "movilidad y agresividad" del rival, aunque insistió en que esta vez el planteamiento será distinto.

Koubek confirmó además que habrá cambios en la alineación respecto al primer encuentro disputado en Guadalajara, a más de 1,600 metros de altitud. No podrá contar con el lateral izquierdo David Jurasek, quien sufrió una grave lesión muscular en el muslo durante un entrenamiento, por lo que Jaroslav Zelený ocuparía su lugar en esa banda.

"Creemos que podemos mejorar en la posesión del balón, que seremos más precisos en las combinaciones y que trabajaremos para generar situaciones peligrosas para el rival", añadió Koubek, quien vive su primera Copa del Mundo como entrenador de República Checa

El técnico también fue crítico con el desarrollo de las categorías inferiores del futbol de República Checa, al comparar la situación actual con la de hace dos décadas, cuando jugadores como Tomáš Rosický, Marek Jankulovski o Karel Poborský se formaban en clubes europeos.

"Está relacionado con el desarrollo del futbol y la formación de jóvenes jugadores. Si no llegan a los mejores clubes, entonces, por supuesto, algo falla", explicó Koubek.

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