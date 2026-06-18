¿Murió el papá de Messi? Esto es lo que afirmó una periodista y lo que se sabe

 ¿Falleció el padre de Messi? Esto es lo que se sabe
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00 Switzerland Switzerland Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 00
63:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Murió el papá de Messi? Esto es lo que afirmó una periodista y lo que se sabe

por Emisoras Unidas
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Los rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Messi encendieron las alarmas entre los seguidores de Lionel Messi.

Los rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, se viralizaron rápidamente en redes sociales durante las últimas horas. La controversia comenzó luego de que la periodista argentina Marcela Tauro asegurara en el programa Intrusos que Jorge Messi atravesaba un estado delicado y que había fallecido

Durante la emisión, la comunicadora indicó que el padre del capitán argentino se encontraba internado y que su condición había generado preocupación en el entorno familiar. Las declaraciones rápidamente se expandieron por redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a difundir versiones falsas sobre un supuesto fallecimiento de Jorge Messi.

La información se propagó a tal velocidad que obligó a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar la situación. Lejos de confirmar los rumores, el entorno familiar explicó que Jorge Messi sí enfrenta un problema de salud, pero desmintió cualquier información relacionada con su muerte.

"Jorge Messi está atravesando actualmente una situación de salud. En este momento, se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de la condición que está experimentando", señala el comunicado. La familia también expresó su malestar por el tratamiento mediático que recibió el tema y por las especulaciones surgidas en las últimas horas.

Más detalles del estado de salud del papá de Messi

"A la luz de los informes, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profunda preocupación respecto a la falta de sensibilidad, respeto y discreción", agrega el texto. Asimismo, aclararon que únicamente los familiares más cercanos tienen acceso a información precisa sobre la situación médica de Jorge Messi y pidieron no creer en publicaciones o declaraciones que no provengan de fuentes oficiales.

"La familia también desea aclarar que solo la familia inmediata de Jorge posee información real y precisa respecto a su condición", detallaron.

¿El mejor concurso de la historia? Esta es la señora que ha viajado a todos los mundiales desde 1998

Lo que comenzó como una simple participación en un concurso terminó convirtiéndose en el sueño de cualquier aficionado al fútbol.

"Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia y de sus canales oficiales no debe considerarse válida ni veraz", indicaron.

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