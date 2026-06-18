¿Murió el papá de Messi? Esto es lo que afirmó una periodista y lo que se sabe

Los rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Messi encendieron las alarmas entre los seguidores de Lionel Messi.

Los rumores sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, se viralizaron rápidamente en redes sociales durante las últimas horas. La controversia comenzó luego de que la periodista argentina Marcela Tauro asegurara en el programa Intrusos que Jorge Messi atravesaba un estado delicado y que había fallecido

Durante la emisión, la comunicadora indicó que el padre del capitán argentino se encontraba internado y que su condición había generado preocupación en el entorno familiar. Las declaraciones rápidamente se expandieron por redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a difundir versiones falsas sobre un supuesto fallecimiento de Jorge Messi.

La información se propagó a tal velocidad que obligó a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar la situación. Lejos de confirmar los rumores, el entorno familiar explicó que Jorge Messi sí enfrenta un problema de salud, pero desmintió cualquier información relacionada con su muerte.

"Jorge Messi está atravesando actualmente una situación de salud. En este momento, se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de la condición que está experimentando", señala el comunicado. La familia también expresó su malestar por el tratamiento mediático que recibió el tema y por las especulaciones surgidas en las últimas horas.

Más detalles del estado de salud del papá de Messi

"A la luz de los informes, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profunda preocupación respecto a la falta de sensibilidad, respeto y discreción", agrega el texto. Asimismo, aclararon que únicamente los familiares más cercanos tienen acceso a información precisa sobre la situación médica de Jorge Messi y pidieron no creer en publicaciones o declaraciones que no provengan de fuentes oficiales.

"La familia también desea aclarar que solo la familia inmediata de Jorge posee información real y precisa respecto a su condición", detallaron.

¿El mejor concurso de la historia? Esta es la señora que ha viajado a todos los mundiales desde 1998 Lo que comenzó como una simple participación en un concurso terminó convirtiéndose en el sueño de cualquier aficionado al fútbol.

"Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia y de sus canales oficiales no debe considerarse válida ni veraz", indicaron.

Etiquetas