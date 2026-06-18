FIFA elimina mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026

Más de 3,8 millones de publicaciones han sido revisadas durante el Mundial 2026, mientras la FIFA intensifica su lucha contra el abuso en redes sociales.

La FIFA informó que su Servicio de Protección de Redes Sociales ha alcanzado cifras récord durante el Mundial de 2026. Hasta la octava jornada del torneo, el sistema ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones en distintas plataformas digitales y ha eliminado alrededor de 388.000 contenidos considerados abusivos o dañinos. Este resultado supera el total registrado durante toda la Copa Mundial de Catar 2022, lo que refleja tanto el crecimiento de la actividad en redes sociales como el fortalecimiento de las herramientas de vigilancia implementadas por el organismo rector del fútbol mundial.

Desde la creación de este programa de monitoreo, la FIFA ha analizado más de 250 millones de publicaciones en internet. De ese volumen, más de 30 millones fueron clasificadas como abusivas debido a la presencia de mensajes discriminatorios, amenazas o expresiones de odio. El objetivo principal de esta iniciativa es proteger a jugadores, árbitros, entrenadores y aficionados de los ataques que afectan la convivencia y el respeto dentro del entorno deportivo.

FIFA busca proteger la imagen del torneo

En el marco del Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio, la FIFA organizó un foro en Atlanta junto con TikTok y autoridades locales. El encuentro reunió a deportistas, expertos en tecnología, responsables políticos y representantes comunitarios para debatir estrategias que permitan combatir la discriminación tanto en espacios digitales como en escenarios físicos. La actividad se desarrolló pocas horas antes del partido entre República Checa y Sudáfrica, correspondiente al Mundial de 2026.

Durante las discusiones, diversas figuras destacaron la necesidad de transformar los compromisos institucionales en acciones concretas y resultados medibles. El exfutbolista y expresidente de Liberia, George Weah, recordó que el racismo continúa siendo un desafío global y resaltó el poder del fútbol para promover la unidad entre las personas.

Por su parte, la exinternacional nigeriana Mercy Akide insistió en la importancia de involucrar a toda la sociedad en la construcción de entornos más seguros y respetuosos. Estas acciones forman parte de la estrategia global de la FIFA para erradicar el racismo y fomentar una cultura de inclusión dentro y fuera de los estadios.

FIFA elimine mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026 - Agencia EFE

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