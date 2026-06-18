 FIFA elimina mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026
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-- Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa --
18 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

FIFA elimina mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026

por Christoper Chang
FIFA elimine mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026 - EFE
FIFA elimine mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

Más de 3,8 millones de publicaciones han sido revisadas durante el Mundial 2026, mientras la FIFA intensifica su lucha contra el abuso en redes sociales.

La FIFA informó que su Servicio de Protección de Redes Sociales ha alcanzado cifras récord durante el Mundial de 2026. Hasta la octava jornada del torneo, el sistema ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones en distintas plataformas digitales y ha eliminado alrededor de 388.000 contenidos considerados abusivos o dañinos. Este resultado supera el total registrado durante toda la Copa Mundial de Catar 2022, lo que refleja tanto el crecimiento de la actividad en redes sociales como el fortalecimiento de las herramientas de vigilancia implementadas por el organismo rector del fútbol mundial.

Desde la creación de este programa de monitoreo, la FIFA ha analizado más de 250 millones de publicaciones en internet. De ese volumen, más de 30 millones fueron clasificadas como abusivas debido a la presencia de mensajes discriminatorios, amenazas o expresiones de odio. El objetivo principal de esta iniciativa es proteger a jugadores, árbitros, entrenadores y aficionados de los ataques que afectan la convivencia y el respeto dentro del entorno deportivo.

FIFA busca proteger la imagen del torneo

En el marco del Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio, la FIFA organizó un foro en Atlanta junto con TikTok y autoridades locales. El encuentro reunió a deportistas, expertos en tecnología, responsables políticos y representantes comunitarios para debatir estrategias que permitan combatir la discriminación tanto en espacios digitales como en escenarios físicos. La actividad se desarrolló pocas horas antes del partido entre República Checa y Sudáfrica, correspondiente al Mundial de 2026.

Durante las discusiones, diversas figuras destacaron la necesidad de transformar los compromisos institucionales en acciones concretas y resultados medibles. El exfutbolista y expresidente de Liberia, George Weah, recordó que el racismo continúa siendo un desafío global y resaltó el poder del fútbol para promover la unidad entre las personas.

Por su parte, la exinternacional nigeriana Mercy Akide insistió en la importancia de involucrar a toda la sociedad en la construcción de entornos más seguros y respetuosos. Estas acciones forman parte de la estrategia global de la FIFA para erradicar el racismo y fomentar una cultura de inclusión dentro y fuera de los estadios.

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FIFA elimine mensajes que dañen la imagen del Mundial 2026 - Agencia EFE
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