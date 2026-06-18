 Figura de Costa de Marfil no podrá ingresar a Canadá
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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Qatar QAT
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
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Finalizado
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Figura de Costa de Marfil no podrá ingresar a Canadá

por Christoper Chang
Once titular de Costa de Marfil en el partido ante Ecuador - X @equipenatciv
Once titular de Costa de Marfil en el partido ante Ecuador / FOTO: X @equipenatciv

La situación del jugador se suma al antecedente de Thomas Partey, quien tampoco recibió autorización para ingresar a Canadá la semana pasada.

La selección de Costa de Marfil afrontará un importante contratiempo durante su participación en el torneo internacional, luego de confirmarse que su delantero titular, Elye Wahi, no podrá ingresar a Canadá debido a problemas administrativos relacionados con las autorizaciones migratorias. La situación fue comunicada oficialmente por la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), que explicó que la documentación necesaria para el ingreso del jugador no fue tramitada o aprobada a tiempo, impidiéndole acompañar al resto de la delegación en suelo canadiense.

La noticia generó diversas especulaciones durante las últimas horas, especialmente porque el atacante mantiene una causa abierta en Francia por un presunto caso de arreglo de partidos vinculado a apuestas deportivas. Sin embargo, la FIF aclaró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre procedimientos judiciales o administrativos que involucren al futbolista. En un comunicado difundido este miércoles, la entidad señaló que, hasta la fecha, no existe información oficial que relacione la negativa de ingreso con algún proceso legal en curso.

Segundo jugador que no puede entrar a Canadá

Asimismo, la federación enfatizó que la imposibilidad de viajar a Canadá responde exclusivamente a cuestiones migratorias y documentales. Además de respaldar públicamente al jugador, el organismo reafirmó su confianza en él y destacó su importancia dentro del combinado nacional. Mientras se busca una solución a la situación administrativa, Wahi permanecerá en Estados Unidos a la espera de novedades, mientras Costa de Marfil continúa su participación en el certamen sin una de sus principales referencias ofensivas.

El caso de Wahi se convierte en el segundo de conocimiento público relacionado con restricciones de ingreso a Canadá durante la competición. Días atrás, el mediocampista de Ghana, Thomas Partey, tampoco pudo ingresar al país norteamericano.

Según diversos reportes, las autoridades canadienses le negaron la visa debido a motivos de inadmisibilidad migratoria vinculados a un proceso legal que enfrenta en el Reino Unido, donde ha sido acusado formalmente de varios delitos de violación. Ambos casos han puesto de relieve la rigurosidad de las políticas migratorias canadienses y su impacto en la participación de futbolistas internacionales en competiciones disputadas en su territorio.

Foto embed
Foto de archivo de la Selección de Costa de Marfil - EFE
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Costa de MarfilThomas ParteyElye WahiDestacadasproblemas migratoriosvisa Canadá

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