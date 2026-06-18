Figura de Costa de Marfil no podrá ingresar a Canadá

La situación del jugador se suma al antecedente de Thomas Partey, quien tampoco recibió autorización para ingresar a Canadá la semana pasada.

La selección de Costa de Marfil afrontará un importante contratiempo durante su participación en el torneo internacional, luego de confirmarse que su delantero titular, Elye Wahi, no podrá ingresar a Canadá debido a problemas administrativos relacionados con las autorizaciones migratorias. La situación fue comunicada oficialmente por la Federación Marfileña de Fútbol (FIF), que explicó que la documentación necesaria para el ingreso del jugador no fue tramitada o aprobada a tiempo, impidiéndole acompañar al resto de la delegación en suelo canadiense.

La noticia generó diversas especulaciones durante las últimas horas, especialmente porque el atacante mantiene una causa abierta en Francia por un presunto caso de arreglo de partidos vinculado a apuestas deportivas. Sin embargo, la FIF aclaró que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre procedimientos judiciales o administrativos que involucren al futbolista. En un comunicado difundido este miércoles, la entidad señaló que, hasta la fecha, no existe información oficial que relacione la negativa de ingreso con algún proceso legal en curso.

Segundo jugador que no puede entrar a Canadá

Asimismo, la federación enfatizó que la imposibilidad de viajar a Canadá responde exclusivamente a cuestiones migratorias y documentales. Además de respaldar públicamente al jugador, el organismo reafirmó su confianza en él y destacó su importancia dentro del combinado nacional. Mientras se busca una solución a la situación administrativa, Wahi permanecerá en Estados Unidos a la espera de novedades, mientras Costa de Marfil continúa su participación en el certamen sin una de sus principales referencias ofensivas.

El caso de Wahi se convierte en el segundo de conocimiento público relacionado con restricciones de ingreso a Canadá durante la competición. Días atrás, el mediocampista de Ghana, Thomas Partey, tampoco pudo ingresar al país norteamericano.

Según diversos reportes, las autoridades canadienses le negaron la visa debido a motivos de inadmisibilidad migratoria vinculados a un proceso legal que enfrenta en el Reino Unido, donde ha sido acusado formalmente de varios delitos de violación. Ambos casos han puesto de relieve la rigurosidad de las políticas migratorias canadienses y su impacto en la participación de futbolistas internacionales en competiciones disputadas en su territorio.

Foto de archivo de la Selección de Costa de Marfil - EFE

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