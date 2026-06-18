Manuel Neuer: “Pienso que podemos ser campeones”

Para llegar a los 40 años a un Mundial, Neuer reveló que es “importante el sueño, la alimentación y cómo uno se comporta”.

Manuel Neuer, portero de Alemania y del Bayern Múnich, remarcó este jueves que "claro" que piensa que su selección puede ser campeona del Mundial 2026, porque, "si no, no estaría aquí", y asumió que, "en principio", este será su último gran torneo con su conjunto nacional, tras volver después de retirarse al final de la Eurocopa 2024.

"Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez. Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez. Si no viera la posibilidad de que este equipo pueda lograrlo, no estaría sentado aquí", expresó en rueda de prensa en el campo base en Winston Sallem, en Estados Unidos.

Neuer disputa su quinto y último Mundial. "Para mí, en principio, está claro que este es mi último torneo. No tengo previsto volver dentro de dos años para estar bajo palos en una Eurocopa. Pero tampoco quiero ocuparme ahora de ello. En los últimos días ha sido la primera vez que me he planteado que podrían ser mis últimos partidos con Alemania", contestó.

"Sin embargo, tampoco lo tuve en mente durante la Eurocopa. Por eso, tras la eliminación contra España (en los cuartos de final en la prórroga) no hubo inmediatamente ninguna declaración en ese sentido. Miro hacia adelante, disfruto todos los partidos y no pienso en una despedida", apuntó.

Manuel Neuer, portero de la Selección de Alemania - EFE

Factores de su preparación

Para llegar a los 40 años a un Mundial, Neuer reveló que es "importante el sueño, la alimentación y cómo uno se comporta".

"Hay que estar en el pico de forma cada tres o cuatro días y hacer todo lo necesario para ello. Creo que, gracias a la experiencia que tengo con mi cuerpo y con la recuperación, sé siempre lo que tengo que hacer", dijo.

Neuer ha vuelto a la selección tras anunciar el fin de su ciclo en el equipo nacional después de la Eurocopa. "Es cierto que me retiré en 2024 por una buena razón. Jugamos una gran Eurocopa en casa. Para mí fue la decisión correcta. Creo que, incluso con el desenlace amargo con la selección, en casa me sentí bien con esa decisión", valoró.

"También pienso que esos dos años habrían supuesto una carga demasiado grande para mí. También desde el punto de vista deportivo, teniendo en cuenta lo que todavía nos jugamos con el Bayern Múnich, porque hemos estado en las tres competiciones hasta el final. Además, el año pasado tuve también el Mundial de Clubes con el Bayern", añadió.

Tras el 7-1, Alemania supera a Brasil en un récord histórico Los alemanes se estrenaron en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con un triunfo de 7-1 contra la debutante Curazao.

*Información EFE.

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