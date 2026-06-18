 Manuel Neuer: “Pienso que podemos ser campeones”
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
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18/06 10:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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Panama PAN
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Manuel Neuer: “Pienso que podemos ser campeones”

por Oscar Coronado
Manuel Neuer, portero de la selección de Alemania
Manuel Neuer, portero de la selección de Alemania / FOTO: EFE

Para llegar a los 40 años a un Mundial, Neuer reveló que es “importante el sueño, la alimentación y cómo uno se comporta”.

Manuel Neuer, portero de Alemania y del Bayern Múnich, remarcó este jueves que "claro" que piensa que su selección puede ser campeona del Mundial 2026, porque, "si no, no estaría aquí", y asumió que, "en principio", este será su último gran torneo con su conjunto nacional, tras volver después de retirarse al final de la Eurocopa 2024.

"Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez. Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez. Si no viera la posibilidad de que este equipo pueda lograrlo, no estaría sentado aquí", expresó en rueda de prensa en el campo base en Winston Sallem, en Estados Unidos.

Neuer disputa su quinto y último Mundial. "Para mí, en principio, está claro que este es mi último torneo. No tengo previsto volver dentro de dos años para estar bajo palos en una Eurocopa. Pero tampoco quiero ocuparme ahora de ello. En los últimos días ha sido la primera vez que me he planteado que podrían ser mis últimos partidos con Alemania", contestó.

"Sin embargo, tampoco lo tuve en mente durante la Eurocopa. Por eso, tras la eliminación contra España (en los cuartos de final en la prórroga) no hubo inmediatamente ninguna declaración en ese sentido. Miro hacia adelante, disfruto todos los partidos y no pienso en una despedida", apuntó.

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Manuel Neuer, portero de la Selección de Alemania - EFE

Factores de su preparación

Para llegar a los 40 años a un Mundial, Neuer reveló que es "importante el sueño, la alimentación y cómo uno se comporta".

"Hay que estar en el pico de forma cada tres o cuatro días y hacer todo lo necesario para ello. Creo que, gracias a la experiencia que tengo con mi cuerpo y con la recuperación, sé siempre lo que tengo que hacer", dijo.

Neuer ha vuelto a la selección tras anunciar el fin de su ciclo en el equipo nacional después de la Eurocopa. "Es cierto que me retiré en 2024 por una buena razón. Jugamos una gran Eurocopa en casa. Para mí fue la decisión correcta. Creo que, incluso con el desenlace amargo con la selección, en casa me sentí bien con esa decisión", valoró.

"También pienso que esos dos años habrían supuesto una carga demasiado grande para mí. También desde el punto de vista deportivo, teniendo en cuenta lo que todavía nos jugamos con el Bayern Múnich, porque hemos estado en las tres competiciones hasta el final. Además, el año pasado tuve también el Mundial de Clubes con el Bayern", añadió.

Tras el 7-1, Alemania supera a Brasil en un récord histórico

Los alemanes se estrenaron en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con un triunfo de 7-1 contra la debutante Curazao.

*Información EFE.

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