 Alemania supera a Brasil en más goles en los Mundiales
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02 Netherlands Netherlands Japan Japan 01
75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
74
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Tras el 7-1, Alemania supera a Brasil en un récord histórico

por Oscar Coronado
Alemania es la selección con más goles anotados
Alemania es la selección con más goles anotados / FOTO: EFE

Los alemanes se estrenaron en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con un triunfo de 7-1 contra la debutante Curazao.

Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con un 7-1 contra la debutante Curazao, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador.

Triunfo por goleada

La selección de Alemania impuso su superioridad este domingo en el estreno del Mundial 2026 contra Curazao, a la que goleó por 7-1 con los tantos de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck y Kavi Havertz, en el primer tiempo, y de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y de nuevo Havertz, en el segundo.

Curazao logró empatar el 1-0 en el minuto 21, por medio de Livano Comenencia, que anotó el primer tanto de la historia de su selección en un Mundial, pero luego recibió cinco tantos del conjunto germano, campeón cuatro veces de esta competición y cerca de su mayor victoria en el torneo: 8-0 a Arabia Saudí en 2002.

La maquinaria alemana no perdona y golea a Curazao en Houston

Alemania inició su camino mundialista con una contundente goleada 7-1 sobre Curazao, país que marcó su primer gol histórico en el torneo.

Esto dijo el técnico alemán

ulian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, dijo este domingo, tras el 7-1 endosado a Curazao en el estreno mundialista de su equipo, que su rival jugó "mejor de lo que mucha gente esperaba" y destacó el "coraje" mostrado por su primer rival, debutante en un torneo de este nivel.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje", afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

La selección de Alemania arrancó su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

Alemania: El renacimiento de un gigante empieza por Curazao

Tras sus dos últimas eliminaciones en la fase de grupos, la selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, comienza este domingo su camino mundialista en Houston contra la debutante Curazao, representante del país más pequeño en disputar el Mundial 2026.

*Información EFE.

Etiquetas
FútbolAlemaniaMundial 2026goleadaCurazaoNagelsmannDestacadas

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