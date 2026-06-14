Alemania supera a Brasil en más goles en los Mundiales

Los alemanes se estrenaron en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con un triunfo de 7-1 contra la debutante Curazao.

Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con un 7-1 contra la debutante Curazao, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador.

Triunfo por goleada

La selección de Alemania impuso su superioridad este domingo en el estreno del Mundial 2026 contra Curazao, a la que goleó por 7-1 con los tantos de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck y Kavi Havertz, en el primer tiempo, y de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y de nuevo Havertz, en el segundo.

Curazao logró empatar el 1-0 en el minuto 21, por medio de Livano Comenencia, que anotó el primer tanto de la historia de su selección en un Mundial, pero luego recibió cinco tantos del conjunto germano, campeón cuatro veces de esta competición y cerca de su mayor victoria en el torneo: 8-0 a Arabia Saudí en 2002.

La maquinaria alemana no perdona y golea a Curazao en Houston Alemania inició su camino mundialista con una contundente goleada 7-1 sobre Curazao, país que marcó su primer gol histórico en el torneo.

Esto dijo el técnico alemán

ulian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, dijo este domingo, tras el 7-1 endosado a Curazao en el estreno mundialista de su equipo, que su rival jugó "mejor de lo que mucha gente esperaba" y destacó el "coraje" mostrado por su primer rival, debutante en un torneo de este nivel.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje", afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

La selección de Alemania arrancó su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

Alemania: El renacimiento de un gigante empieza por Curazao Tras sus dos últimas eliminaciones en la fase de grupos, la selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo, comienza este domingo su camino mundialista en Houston contra la debutante Curazao, representante del país más pequeño en disputar el Mundial 2026.

*Información EFE.

Etiquetas