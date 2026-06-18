Monja de México se hace viral en el Mundial 2026 por esta razón

Entre miles de aficionados que viven la pasión del fútbol en la Ciudad de México, una monja se ha convertido en una inesperada protagonista.

La fiebre futbolera que se vive en México ha dejado escenas memorables en los días más recientes. Sin embargo, pocas han sido tan llamativas como la protagonizada por María Abigail, una monja que se ha convertido en una de las figuras más queridas del del Fan Festival en la Ciudad de México.

Mientras miles de aficionados se preparan para vivir el esperado duelo entre México y Corea del Sur, la religiosa decidió compartir un mensaje de esperanza y optimismo con todos los asistentes. Entre sonrisas, abrazos y palabras de aliento, María Abigail ha recibido a los aficionados mexicanos que llegan al evento para apoyar al Tricolor.

Su presencia no ha pasado desapercibida. Decenas de personas se acercan para tomarse fotografías, recibir una bendición o simplemente intercambiar algunas palabras antes de uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos. Convencida del potencial de la Selección Mexicana, la monja lanzó incluso su propio pronóstico para el compromiso de este jueves: una victoria de México por dos goles frente al conjunto asiático.

El encuentro entre México y Corea del Sur se disputará en Guadalajara y corresponde a la segunda jornada del Grupo A. Ambos equipos llegan motivados después de ganar en su debut, por lo que el ganador podría dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda.

Más de la monja de México

El equipo dirigido por Javier Aguirre inició su participación con una victoria sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur hizo lo propio tras imponerse a República Checa. Cabe destacar que la igualdad de puntos convierte este partido en uno de los más atractivos de la jornada.

Asimismo, a pesar del entusiasmo que rodea al combinado mexicano, Aguirre ha pedido cautela.

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El entrenador destacó en la previa que Corea del Sur es un rival intenso, con jugadores de gran calidad como Son Heung-min y Kang-In Lee, capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

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