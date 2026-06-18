¿Qué enfermedad tendría el padre de Messi?

 ¿Qué enfermedad padece Jorge Messi?
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Finalizado
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Germany GER
14/06 11:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
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Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Netherlands NET
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Sweden SWE
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Netherlands NET
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Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
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Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
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D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
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¿Qué enfermedad tendría el padre de Messi?

por Oliver Paniagua
Jorge Messi permanece bajo supervisión médica., Redes sociales.
Jorge Messi permanece bajo supervisión médica. / FOTO: Redes sociales.

Jorge Messi permanece bajo supervisión médica: ¿qué se conoce sobre su estado?

La salud de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha generado preocupación en los últimos días luego de que la familia del astro argentino confirmara que atraviesa un "problema de salud" y se encuentra bajo supervisión médica.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado un diagnóstico oficial ni se ha precisado cuál es la enfermedad que afecta al progenitor del capitán de la selección argentina.

En un comunicado difundido este jueves, la familia Messi informó que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra recuperándose y que presenta una evolución favorable.

Se encuentra actualmente bajo supervisión médica, recuperándose y evolucionando favorablemente dada su condición", señala el escrito.

Pese a ello, diversos medios argentinos han publicado que el padre del futbolista enfrentaría complicaciones graves de índole cardiovascular y neurológica. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas por la familia ni por el equipo médico que lo atiende.

La incertidumbre sobre su estado de salud aumentó luego de que Lionel Messi rompiera en llanto tras anotar el primero de sus tres goles en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en la Copa del Mundo 2026.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la carrera de su hijo

Tras finalizar el partido, el delantero fue consultado sobre su reacción emocional y admitió estar atravesando un momento complicado fuera de las canchas.

Pasé por unos días difíciles y complicados", declaró, aunque evitó profundizar sobre la situación de su padre y aseguró que se trataba de "un asunto ajeno al deporte".

Presentadora pide disculpas tras la falsa noticia sobre el padre de Messi

Florencia Peña se disculpa con la familia Messi y toma drástica decisión.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la carrera de su hijo. Además de ser su representante, ha acompañado al futbolista durante sus etapas en Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos personales y profesionales.

En el mismo comunicado, la familia pidió respeto a su privacidad y expresó su malestar por las especulaciones surgidas en torno al caso.

Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de quienes la rodean no deben ser objeto de especulación ni de una atención mediática irresponsable", concluyó la familia Messi.

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