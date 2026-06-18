¿Qué enfermedad tendría el padre de Messi?

Jorge Messi permanece bajo supervisión médica: ¿qué se conoce sobre su estado?

La salud de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha generado preocupación en los últimos días luego de que la familia del astro argentino confirmara que atraviesa un "problema de salud" y se encuentra bajo supervisión médica.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado un diagnóstico oficial ni se ha precisado cuál es la enfermedad que afecta al progenitor del capitán de la selección argentina.

En un comunicado difundido este jueves, la familia Messi informó que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra recuperándose y que presenta una evolución favorable.

Se encuentra actualmente bajo supervisión médica, recuperándose y evolucionando favorablemente dada su condición", señala el escrito.

Pese a ello, diversos medios argentinos han publicado que el padre del futbolista enfrentaría complicaciones graves de índole cardiovascular y neurológica. No obstante, estas versiones no han sido confirmadas por la familia ni por el equipo médico que lo atiende.

La incertidumbre sobre su estado de salud aumentó luego de que Lionel Messi rompiera en llanto tras anotar el primero de sus tres goles en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en la Copa del Mundo 2026.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la carrera de su hijo

Tras finalizar el partido, el delantero fue consultado sobre su reacción emocional y admitió estar atravesando un momento complicado fuera de las canchas.

Pasé por unos días difíciles y complicados", declaró, aunque evitó profundizar sobre la situación de su padre y aseguró que se trataba de "un asunto ajeno al deporte".

Presentadora pide disculpas tras la falsa noticia sobre el padre de Messi Florencia Peña se disculpa con la familia Messi y toma drástica decisión.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la carrera de su hijo. Además de ser su representante, ha acompañado al futbolista durante sus etapas en Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos personales y profesionales.

En el mismo comunicado, la familia pidió respeto a su privacidad y expresó su malestar por las especulaciones surgidas en torno al caso.

Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de quienes la rodean no deben ser objeto de especulación ni de una atención mediática irresponsable", concluyó la familia Messi.

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