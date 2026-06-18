Real Madrid ficha a otro seleccionado francés

El jugador será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid una vez concluya su participación con Francia en el Mundial

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y anunció oficialmente este jueves la incorporación del defensor francés Ibrahima Konaté. El club blanco informó que el central ha firmado un contrato por cuatro temporadas, que lo vinculará a la entidad madrileña hasta el 30 de junio de 2030. Con este movimiento, la institución merengue suma una nueva pieza de experiencia internacional a su proyecto deportivo.

La llegada de Konaté había sido mencionada previamente durante la campaña electoral para la presidencia del club, en la que Florentino Pérez destacó su intención de incorporar al zaguero francés en caso de resultar reelegido. Finalmente, la operación se concretó y el jugador deja el Liverpool, equipo con el que logró importantes éxitos tanto a nivel nacional como internacional durante los últimos años.

Real Madrid se refuerza para la próxima temporada

A sus 27 años, Konaté atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Durante la pasada temporada disputó 36 partidos en la Premier League y otros diez encuentros en la Liga de Campeones, acumulando más de 4.200 minutos de juego y aportando dos goles entre ambas competiciones. Además, forma parte de la selección francesa que actualmente disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque todavía no ha tenido participación en el torneo.

El internacional francés llega al Santiago Bernabéu con un destacado palmarés que incluye una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield conquistadas con el Liverpool, además del subcampeonato mundial obtenido con Francia en Catar 2022.

Su fichaje se suma a las recientes incorporaciones de Marc Cucurella y Bernardo Silva, así como a la llegada de José Mourinho al banquillo madridista, en una clara muestra de la ambición del club por mantenerse en la élite del fútbol europeo.

Celebración de Ibrahima Konaté -

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