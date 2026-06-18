Sudáfrica volvió a marcar en un Mundial tras 16 años y homenajeó a Cristiano Ronaldo

 Sudáfrica homenajeó a Cristiano Ronaldo tras marcar gol
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Sudáfrica volvió a marcar en un Mundial tras 16 años y homenajeó a Cristiano Ronaldo

por Oliver Paniagua
South African Football Association., Captura de pantalla video de Instagram.
South African Football Association. / FOTO: Captura de pantalla video de Instagram.

Sudáfrica recordó a Cristiano Ronaldo en el día que acabó su larga sequía mundialista.

Sudáfrica volvió a celebrar un gol en una Copa del Mundo después de 16 años y lo hizo con un guiño a Cristiano Ronaldo. Tras igualar 1-1 ante República Checa en el Mundial 2026, Teboho Mokoena y varios de sus compañeros reprodujeron la icónica celebración del astro portugués, en una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El combinado africano no anotaba en una justa mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando fue anfitrión del torneo. Desde entonces, los Bafana Bafana no habían regresado a una Copa del Mundo y tuvieron que esperar hasta esta edición para volver a sacudir las redes.

La oportunidad llegó en el minuto 83 del encuentro disputado en Atlanta. La árbitra estadounidense Tori Pensa sancionó una mano de Pavel Sulc dentro del área y señaló el penal a favor de Sudáfrica. Mokoena asumió la responsabilidad, venció al guardameta checo y devolvió la esperanza a su selección en el Grupo A.

Tras el tanto, el mediocampista salió corriendo hacia sus compañeros y juntos realizaron la tradicional celebración popularizada por Cristiano Ronaldo, un gesto que evidenció la admiración que el portugués sigue despertando en futbolistas de distintas generaciones y continentes.

Sin victorias 

República Checa había tomado ventaja apenas a los seis minutos gracias a Michal Sadilek, quien aprovechó una desconcentración de la defensa sudafricana para definir con precisión y adelantar al conjunto europeo.

Sin embargo, los dirigidos por Miroslav Koubek no lograron ampliar la diferencia y cedieron la iniciativa en el tramo final del partido, permitiendo la reacción de un equipo sudafricano que se negó a bajar los brazos.

El empate dejó a ambas selecciones sin victorias en el Grupo A y con la obligación de sumar en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur, mientras que República Checa se medirá ante México en busca de un lugar en los octavos de final.

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