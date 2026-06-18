Sudáfrica volvió a marcar en un Mundial tras 16 años y homenajeó a Cristiano Ronaldo

Sudáfrica recordó a Cristiano Ronaldo en el día que acabó su larga sequía mundialista.

Sudáfrica volvió a celebrar un gol en una Copa del Mundo después de 16 años y lo hizo con un guiño a Cristiano Ronaldo. Tras igualar 1-1 ante República Checa en el Mundial 2026, Teboho Mokoena y varios de sus compañeros reprodujeron la icónica celebración del astro portugués, en una imagen que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

El combinado africano no anotaba en una justa mundialista desde Sudáfrica 2010, cuando fue anfitrión del torneo. Desde entonces, los Bafana Bafana no habían regresado a una Copa del Mundo y tuvieron que esperar hasta esta edición para volver a sacudir las redes.

La oportunidad llegó en el minuto 83 del encuentro disputado en Atlanta. La árbitra estadounidense Tori Pensa sancionó una mano de Pavel Sulc dentro del área y señaló el penal a favor de Sudáfrica. Mokoena asumió la responsabilidad, venció al guardameta checo y devolvió la esperanza a su selección en el Grupo A.

Tras el tanto, el mediocampista salió corriendo hacia sus compañeros y juntos realizaron la tradicional celebración popularizada por Cristiano Ronaldo, un gesto que evidenció la admiración que el portugués sigue despertando en futbolistas de distintas generaciones y continentes.

Sin victorias

República Checa había tomado ventaja apenas a los seis minutos gracias a Michal Sadilek, quien aprovechó una desconcentración de la defensa sudafricana para definir con precisión y adelantar al conjunto europeo.

Sin embargo, los dirigidos por Miroslav Koubek no lograron ampliar la diferencia y cedieron la iniciativa en el tramo final del partido, permitiendo la reacción de un equipo sudafricano que se negó a bajar los brazos.

El empate dejó a ambas selecciones sin victorias en el Grupo A y con la obligación de sumar en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur, mientras que República Checa se medirá ante México en busca de un lugar en los octavos de final.

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