 Yan Diomande: emotiva carta a su hermana fallecida
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El marfileño Yan Diomande conmueve con una carta a su hermana fallecida

por Amilcar Avila
La joven estrella de Costa de Marfil Yan Diomande., FIFA
La joven estrella de Costa de Marfil Yan Diomande. / FOTO: FIFA

La joven figura de Costa de Marfil conmovió al mundo con una carta dedicada a Roxane, fallecida a los 15 años. En pleno Mundial 2026, el extremo juega para cumplir el sueño que ella tuvo para él antes que nadie.

Yan Diomande, extremo de 19 años y una de las grandes promesas del futbol de Costa de Marfil, publicó en plena Copa del Mundo una carta dirigida a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años. 

El texto, difundido por "The Players' Tribune", muestra el lado más humano de un futbolista que hoy brilla en los escenarios más importantes, pero que todavía convive con una profunda herida personal. "Desde que moriste, estoy vacío", escribió el internacional marfileño en una de las frases más conmovedoras de la carta.

La pérdida ocurrió en 2025 y marcó para siempre la vida del jugador. Según relata Yan Diomande, recibió la noticia cuando se encontraba lejos de casa intentando abrirse camino en el balompié profesional. Desde entonces, el dolor y las preguntas sin respuesta lo han acompañado en cada paso de su carrera.  "Quizás podría haberla protegido", escribió el atacante en uno de los fragmentos más conmovedores.

Sin embargo, la carta no es solamente un relato de tristeza. También es un homenaje a quien fue una de las personas que más creyó en él cuando apenas era un niño que soñaba con llegar al profesionalismo.

"Antes incluso de que tuviera unos botines de verdad, tú les decías a todos: 'Mi hermano será el mejor del mundo'", recordó Yan Diomande.

Roxane fue su primera aficionada, su mayor defensora y una voz constante de confianza cuando el futuro todavía parecía lejano. Hoy, convertido en una de las caras nuevas del Mundial, Diomande reconoce que aquellas palabras siguen acompañándolo.

Nacido en Costa de Marfil en noviembre de 2006, el extremo construyó una carrera meteórica. Tras formarse entre su país y Estados Unidos, dio el salto al futbol europeo con el Leganés español y posteriormente se consolidó en el RB Leipzig alemán. Su explosión durante la temporada 2025-26 llamó la atención de la FIFA, que lo incluyó entre los jóvenes talentos a seguir durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo representa además el regreso de Costa de Marfil al máximo escenario internacional después de doce años de ausencia. Los Elefantes comenzaron su participación con una victoria por 1-0 sobre Ecuador y mantienen intactas sus aspiraciones de alcanzar por primera vez los octavos de final del torneo.

En medio de esa ilusión colectiva, Yan Diomande reveló que cada paso que da en el fútbol tiene ahora un significado diferente. "Mañana viajaremos a una Copa del Mundo. De verdad. Tu hermano jugará por Costa de Marfil", escribió en otro de los pasajes del documento, imaginando una conversación con Roxane.

No obstante, la carta concluye con una promesa que resume su presente y su futuro: "Haré que todos conozcan tu nombre. El mundo entero"

Mientras el Mundial 2026 descubre a Yan Diomande como una de las nuevas figuras de Costa de Marfil, el joven marfileño parece jugar un torneo paralelo, uno mucho más íntimo. 

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Yan Diomande es conocido por su velocidad, desequilibrio y gran capacidad de regate - FIFA
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