Leones, elefantes y tiburones: los apodos que cuentan la historia de África en el Mundial

Siete de las diez selecciones africanas que participan en el Mundial 2026 compiten bajo nombres inspirados en animales, una tradición que refleja la identidad, la cultura y la historia de sus países.

África está viviendo un Mundial histórico. Por primera vez, diez selecciones del continente participan en una misma Copa del Mundo, una cifra récord que confirma el crecimiento del futbol africano en la élite internacional. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, el torneo también permite descubrir una de las tradiciones más curiosas y arraigadas de sus equipos nacionales: los apodos inspirados en animales.

Leones, elefantes, leopardos, águilas, zorros y tiburones forman parte de la identidad de siete de los diez representantes africanos en el Mundial. Detrás de cada sobrenombre existe una historia ligada a la geografía, la cultura y la memoria colectiva de cada nación.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Marruecos, conocido mundialmente como los Leones del Atlas. El nombre homenajea al león de Berbería, una especie que habitó durante siglos las montañas del Atlas y otras regiones del norte de África antes de desaparecer en estado salvaje.

La selección marroquí continúa construyendo su propia historia en el futbol mundial y recientemente protagonizó un hecho inédito al alinear a once futbolistas nacidos fuera de sus fronteras durante el empate ante Brasil en su debut mundialista.

Senegal también se identifica con el rey de la selva, aunque con un matiz particular. La selección recibe el nombre de Leones de Teranga, una combinación que une la fuerza simbólica del león con el concepto de "Teranga", palabra de origen wolof que significa hospitalidad y que representa uno de los valores más reconocidos de la sociedad senegalesa.

En la República Democrática del Congo, el protagonismo recae en los Leopardos. El apodo tiene profundas raíces históricas y políticas, ya que el leopardo fue uno de los principales símbolos nacionales durante la época de Zaire y quedó estrechamente vinculado a la figura del expresidente Mobutu Sese Seko.

Costa de Marfil, por su parte, adoptó el nombre de los Elefantes. La elección está relacionada con la importancia histórica del comercio de marfil en la región y con la relevancia que este animal ha tenido como símbolo nacional mucho antes de convertirse en un emblema futbolístico.

Más al norte, Argelia es conocida como los Zorros del Desierto. El sobrenombre hace referencia al fénec, una pequeña especie adaptada a las extremas condiciones del Sáhara y considerada uno de los animales más representativos del país.

Túnez combina naturaleza e historia bajo el nombre de las Águilas de Cartago. El apodo une la imagen de esta ave rapaz con el legado de la antigua ciudad de Cartago, una de las civilizaciones más influyentes del Mediterráneo y un símbolo permanente de la identidad tunecina.

La lista la completan los Tiburones Azules de Cabo Verde. El sobrenombre refleja la estrecha relación del archipiélago con el océano Atlántico y la presencia habitual de tiburones azules en las aguas que rodean las islas.

Etiquetas