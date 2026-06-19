Leones, elefantes y tiburones: los apodos que cuentan la historia de África en el Mundial

 Apodos de África en el Mundial
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02 USA USA Australia Australia 00
62:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Grupo I
Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Leones, elefantes y tiburones: los apodos que cuentan la historia de África en el Mundial

por Amilcar Avila
África cuenta con diez representantes en el Mundial 2026, EFE
África cuenta con diez representantes en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Siete de las diez selecciones africanas que participan en el Mundial 2026 compiten bajo nombres inspirados en animales, una tradición que refleja la identidad, la cultura y la historia de sus países.

África está viviendo un Mundial histórico. Por primera vez, diez selecciones del continente participan en una misma Copa del Mundo, una cifra récord que confirma el crecimiento del futbol africano en la élite internacional. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, el torneo también permite descubrir una de las tradiciones más curiosas y arraigadas de sus equipos nacionales: los apodos inspirados en animales.

Leones, elefantes, leopardos, águilas, zorros y tiburones forman parte de la identidad de siete de los diez representantes africanos en el Mundial. Detrás de cada sobrenombre existe una historia ligada a la geografía, la cultura y la memoria colectiva de cada nación.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Marruecos, conocido mundialmente como los Leones del Atlas. El nombre homenajea al león de Berbería, una especie que habitó durante siglos las montañas del Atlas y otras regiones del norte de África antes de desaparecer en estado salvaje.

La selección marroquí continúa construyendo su propia historia en el futbol mundial y recientemente protagonizó un hecho inédito al alinear a once futbolistas nacidos fuera de sus fronteras durante el empate ante Brasil en su debut mundialista.

Senegal también se identifica con el rey de la selva, aunque con un matiz particular. La selección recibe el nombre de Leones de Teranga, una combinación que une la fuerza simbólica del león con el concepto de "Teranga", palabra de origen wolof que significa hospitalidad y que representa uno de los valores más reconocidos de la sociedad senegalesa. 

En la República Democrática del Congo, el protagonismo recae en los Leopardos. El apodo tiene profundas raíces históricas y políticas, ya que el leopardo fue uno de los principales símbolos nacionales durante la época de Zaire y quedó estrechamente vinculado a la figura del expresidente Mobutu Sese Seko.

Costa de Marfil, por su parte, adoptó el nombre de los Elefantes. La elección está relacionada con la importancia histórica del comercio de marfil en la región y con la relevancia que este animal ha tenido como símbolo nacional mucho antes de convertirse en un emblema futbolístico.

Más al norte, Argelia es conocida como los Zorros del Desierto. El sobrenombre hace referencia al fénec, una pequeña especie adaptada a las extremas condiciones del Sáhara y considerada uno de los animales más representativos del país.

Túnez combina naturaleza e historia bajo el nombre de las Águilas de Cartago. El apodo une la imagen de esta ave rapaz con el legado de la antigua ciudad de Cartago, una de las civilizaciones más influyentes del Mediterráneo y un símbolo permanente de la identidad tunecina.

La lista la completan los Tiburones Azules de Cabo Verde. El sobrenombre refleja la estrecha relación del archipiélago con el océano Atlántico y la presencia habitual de tiburones azules en las aguas que rodean las islas.

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