¡Esta es la exorbitante cantidad de dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026!

La cifra supera ampliamente lo entregado en ediciones anteriores y ha sorprendido a los aficionados.

La selección que logre levantar el trofeo del Mundial 2026 no solo hará historia en el terreno de juego, sino que también recibirá una recompensa económica sin precedentes. Los organizadores confirmaron que el campeón de la edición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá obtendrá un premio récord de 50 millones de dólares, la cifra más alta entregada en la historia del torneo.

El incremento representa un importante salto respecto al Mundial de Catar 2022, donde Argentina recibió 42 millones de dólares tras consagrarse campeona. Ahora, con la ampliación del torneo a 48 selecciones y un mayor número de partidos, los organizadores decidieron aumentar significativamente los incentivos económicos para los equipos participantes.

De acuerdo con los datos oficiales, el organismo rector del fútbol mundial repartirá cientos de millones de dólares entre las selecciones clasificadas. El subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, mientras que el tercer lugar recibirá 29 millones y el cuarto puesto se llevará 27 millones.

Incluso las selecciones que no logren superar la fase de grupos recibirán importantes sumas económicas por su participación. Además del premio por rendimiento deportivo, cada federación clasificada recibió una asignación adicional para cubrir gastos de preparación y logística antes del inicio del campeonato.

Más del premio que le darán al ganador del Mundial 2026

Esto significa que el ingreso total para el campeón podría superar ampliamente los 50 millones de dólares anunciados como premio principal. Los organizadores justificaron este aumento debido al crecimiento comercial del torneo y a las proyecciones de ingresos récord generadas por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas.

Diversos reportes estiman que el ciclo mundialista 2023-2026 generará ingresos históricos para el organismo, permitiendo elevar considerablemente los premios para las selecciones participantes.

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El Mundial 2026 también marcará un antes y un después por ser el primero con 48 equipos y 104 partidos, lo que amplía las oportunidades para más países y aumenta la exposición global del evento. Esta expansión ha provocado que la bolsa económica destinada a los participantes sea la más grande vista hasta ahora en los mundiales.

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