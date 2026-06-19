¡Esta es la exorbitante cantidad de dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026!

 Premio Millonario: Cuánto Ganará el Campeón del Mundial 2026
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02 USA USA Australia Australia 00
64:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Esta es la exorbitante cantidad de dinero que recibirá el campeón del Mundial 2026!

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

La cifra supera ampliamente lo entregado en ediciones anteriores y ha sorprendido a los aficionados.

La selección que logre levantar el trofeo del Mundial 2026 no solo hará historia en el terreno de juego, sino que también recibirá una recompensa económica sin precedentes. Los organizadores confirmaron que el campeón de la edición que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá obtendrá un premio récord de 50 millones de dólares, la cifra más alta entregada en la historia del torneo.

El incremento representa un importante salto respecto al Mundial de Catar 2022, donde Argentina recibió 42 millones de dólares tras consagrarse campeona.  Ahora, con la ampliación del torneo a 48 selecciones y un mayor número de partidos, los organizadores decidieron aumentar significativamente los incentivos económicos para los equipos participantes.

De acuerdo con los datos oficiales, el organismo rector del fútbol mundial repartirá cientos de millones de dólares entre las selecciones clasificadas.  El subcampeón obtendrá 33 millones de dólares, mientras que el tercer lugar recibirá 29 millones y el cuarto puesto se llevará 27 millones.

Incluso las selecciones que no logren superar la fase de grupos recibirán importantes sumas económicas por su participación. Además del premio por rendimiento deportivo, cada federación clasificada recibió una asignación adicional para cubrir gastos de preparación y logística antes del inicio del campeonato.

Más del premio que le darán al ganador del Mundial 2026

Esto significa que el ingreso total para el campeón podría superar ampliamente los 50 millones de dólares anunciados como premio principal. Los organizadores justificaron este aumento debido al crecimiento comercial del torneo y a las proyecciones de ingresos récord generadas por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas.

Diversos reportes estiman que el ciclo mundialista 2023-2026 generará ingresos históricos para el organismo, permitiendo elevar considerablemente los premios para las selecciones participantes.

Mundial 2026: La historia viral de un nicaragüense que descubrió una infidelidad

Ahorró durante años para uno de los días más importantes de su vida, pero terminó tomando una decisión inesperada.

El Mundial 2026 también marcará un antes y un después por ser el primero con 48 equipos y 104 partidos, lo que amplía las oportunidades para más países y aumenta la exposición global del evento.  Esta expansión ha provocado que la bolsa económica destinada a los participantes sea la más grande vista hasta ahora en los mundiales.

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