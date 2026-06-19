Mundial 2026: La historia viral de un nicaragüense que descubrió una infidelidad

 Mundial 2026: Nicaragüense revela infidelidad que impacta
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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12/06 13:00 HS
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Paraguay PAR
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61
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Germany GER
14/06 11:00 HS
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Finalizado
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14/06 17:00 HS
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Netherlands NET
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
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Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
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21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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Panama PAN
Finalizado
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27/06 15:00 HS
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Mundial 2026: La historia viral de un nicaragüense que descubrió una infidelidad

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

Ahorró durante años para uno de los días más importantes de su vida, pero terminó tomando una decisión inesperada.

Un aficionado nicaragüense se convirtió en una de las historias más comentadas del Mundial 2026. El fanático revelar durante una entrevista en plena fiesta mundialista, que utilizó los ahorros que tenía destinados para su boda para cumplir uno de sus sueños: viajar al torneo y ver de cerca a Lionel Messi.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas, sorpresa y admiración por la confesión del seguidor centroamericano.  Según medios que replicaron la historia, el hombre contó que había ahorrado durante tres años para su boda, pero decidió usar ese dinero para vivir la experiencia mundialista.

Algunos internautas lo tomaron con humor y aseguraron que "Messi no juega todos los días", mientras otros bromearon con la reacción que pudo haber tenido su pareja al enterarse de la decisión. El video llamó la atención porque resume la pasión que despierta el Mundial 2026 entre los aficionados.

Para muchos, asistir a un partido de este torneo representa una oportunidad única en la vida, especialmente cuando se trata de ver a figuras históricas del fútbol. La historia del nicaragüense también se convirtió en un ejemplo de cómo las gradas y los fanáticos pueden robarse el show durante el Mundial.

Más del Mundial 2026

No solo los goles y los resultados generan conversación, también lo hacen las anécdotas inesperadas de quienes viajan desde distintos países para apoyar, celebrar y vivir de cerca el ambiente mundialista. Aunque su decisión desató debate, el aficionado logró convertirse en protagonista de uno de los momentos virales del torneo.

Cristiano Ronaldo bromea con los jóvenes y se baja la pantaloneta en pleno entreno

Cristiano Ronaldo volvió a encender las redes sociales tras protagonizar un momento que muchos interpretaron como una burla hacia una popular moda entre los futbolistas.

Su sinceridad frente a las cámaras provocó que miles de personas compartieran el video y comentaran la curiosa forma en la que decidió cumplir su sueño. El Mundial 2026 continúa dejando historias fuera de la cancha, y esta, sin duda, se suma a las más llamativas: un fanático que cambió los planes de boda por una aventura futbolera que ya le dio la vuelta a las redes sociales.

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