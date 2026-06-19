Cristiano Ronaldo bromea con los jóvenes y se baja la pantaloneta en pleno entreno

 Cristiano Ronaldo bromea y se baja la pantaloneta en entreno
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19 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Cristiano Ronaldo bromea con los jóvenes y se baja la pantaloneta en pleno entreno

por Emisoras Unidas
Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA
Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA / FOTO: FIFA

Cristiano Ronaldo volvió a encender las redes sociales tras protagonizar un momento que muchos interpretaron como una burla hacia una popular moda entre los futbolistas.

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención de miles de aficionados luego de que se viralizara un video. En el clip el astro portugués aparece haciendo gestos relacionados con una de las tendencias más comentadas entre los futbolistas jóvenes de la actualidad.

El momento provocó todo tipo de comentarios en redes sociales y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del Mundial 2026. A pocos días de haber debutado con Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que cualquier gesto suyo genera repercusión.

En las imágenes que circulan en plataformas digitales, el delantero aparece imitando de forma divertida la manera en que algunos jugadores suelen llevar los pantalones por debajo de la cintura. Aunque el portugués no mencionó nombres, muchos usuarios en redes sociales interpretaron la escena como una referencia a jóvenes figuras del fútbol internacional que suelen utilizar este estilo tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Las reacciones no tardaron en llegar y el video acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. Mientras tanto, Cristiano continúa concentrado en su participación en el Mundial 2026, torneo en el que disputa el sexta sexto Mundial de su carrera, un récord histórico para el capitán portugués.

Más de Cristiano Ronaldo

A sus 41 años, sigue siendo una de las grandes figuras de la selección dirigida por Roberto Martínez y uno de los futbolistas más observados del campeonato. El debut de Portugal no fue el esperado. La selección lusa empató 1-1 frente a la República Democrática del Congo en un encuentro donde los europeos dejaron escapar varias oportunidades de gol.

En esta ocasión, Ronaldo fue titular y disputó gran parte del compromiso, aunque no logró marcar.

El arquero de Cabo Verde sorprende con esta foto a días de su segundo encuentro en el Mundial 2026

A días de enfrentar a Uruguay, el arquero de Cabo Verde compartió una emotiva fotografía y un mensaje que conmovió a miles de aficionados.

Ahora, Portugal se prepara para enfrentar a Uzbekistán en un partido clave para sus aspiraciones mundialistas.  Mientras tanto, Cristiano Ronaldo sigue siendo protagonista dentro y fuera de la cancha, ya sea por sus actuaciones futbolísticas o por los gestos que terminan convirtiéndose en tendencia alrededor del mundo.

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