Cristiano Ronaldo bromea con los jóvenes y se baja la pantaloneta en pleno entreno

Cristiano Ronaldo volvió a encender las redes sociales tras protagonizar un momento que muchos interpretaron como una burla hacia una popular moda entre los futbolistas.

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención de miles de aficionados luego de que se viralizara un video. En el clip el astro portugués aparece haciendo gestos relacionados con una de las tendencias más comentadas entre los futbolistas jóvenes de la actualidad.

El momento provocó todo tipo de comentarios en redes sociales y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del Mundial 2026. A pocos días de haber debutado con Portugal en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que cualquier gesto suyo genera repercusión.

En las imágenes que circulan en plataformas digitales, el delantero aparece imitando de forma divertida la manera en que algunos jugadores suelen llevar los pantalones por debajo de la cintura. Aunque el portugués no mencionó nombres, muchos usuarios en redes sociales interpretaron la escena como una referencia a jóvenes figuras del fútbol internacional que suelen utilizar este estilo tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Las reacciones no tardaron en llegar y el video acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. Mientras tanto, Cristiano continúa concentrado en su participación en el Mundial 2026, torneo en el que disputa el sexta sexto Mundial de su carrera, un récord histórico para el capitán portugués.

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A sus 41 años, sigue siendo una de las grandes figuras de la selección dirigida por Roberto Martínez y uno de los futbolistas más observados del campeonato. El debut de Portugal no fue el esperado. La selección lusa empató 1-1 frente a la República Democrática del Congo en un encuentro donde los europeos dejaron escapar varias oportunidades de gol.

En esta ocasión, Ronaldo fue titular y disputó gran parte del compromiso, aunque no logró marcar.

El arquero de Cabo Verde sorprende con esta foto a días de su segundo encuentro en el Mundial 2026 A días de enfrentar a Uruguay, el arquero de Cabo Verde compartió una emotiva fotografía y un mensaje que conmovió a miles de aficionados.

Ahora, Portugal se prepara para enfrentar a Uzbekistán en un partido clave para sus aspiraciones mundialistas. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo sigue siendo protagonista dentro y fuera de la cancha, ya sea por sus actuaciones futbolísticas o por los gestos que terminan convirtiéndose en tendencia alrededor del mundo.

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