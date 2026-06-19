El arquero de Cabo Verde sorprende con esta foto a días de su segundo encuentro en el Mundial 2026

 Arquero de Cabo Verde Impacta con Foto Antes del Mundial
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-- USA USA Australia Australia --
19 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El arquero de Cabo Verde sorprende con esta foto a días de su segundo encuentro en el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Cabo Verde, Cabo Verde
Cabo Verde / FOTO: Cabo Verde

A días de enfrentar a Uruguay, el arquero de Cabo Verde compartió una emotiva fotografía y un mensaje que conmovió a miles de aficionados.

A pocos días de uno de los partidos más importantes en la historia de Cabo Verde, el arquero de la selección africana, Josimar Dias, sorprendió a sus seguidores. Y es que el deportista subió una emotiva publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los aficionados del Mundial 2026.

El guardameta compartió una fotografía acompañada de un mensaje cargado de emoción y agradecimiento, en el que dejó claro lo mucho que significa para él estar disputando el torneo más importante del fútbol. "El Mundial es un sueño de la infancia hecho realidad. Gracias por todo el apoyo que he recibido. Ahora es momento de concentrarme en el trabajo", escribió el futbolista.

Foto embed
Mundial 2026 - Mundial 2026

El famoso se ha convertido en una de las figuras más representativas de la histórica participación caboverdiana. La publicación generó cientos de comentarios de apoyo por parte de aficionados de diferentes países, quienes destacaron la humildad del jugador y el orgullo que representa para una nación que está viviendo un momento sin precedentes en el fútbol internacional.

Recientemente, el arquero también ofreció una entrevista en la que confesó que aún le cuesta creer todo lo que está experimentando durante esta aventura mundialista. "Son cosas que uno soñaba cuando era niño, pero nunca piensa que realmente pueden suceder", comentó el futbolista, visiblemente emocionado al hablar de la experiencia que está viviendo junto a sus compañeros.

Más del arquero de Cabo Verde

Uno de los aspectos que más alegría le ha generado en los últimos días tiene relación con su familia.  Después de varias dificultades logísticas para acompañarlo durante el debut de Cabo Verde, finalmente se confirmó que su madre sí podrá estar presente en el próximo encuentro de la selección.

La noticia fue recibida con enorme emoción por el arquero, quien ha reconocido en varias ocasiones que ella ha sido una de las personas más importantes en su carrera deportiva y una de las principales responsables de impulsarlo a perseguir sus sueños.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026

Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Ahora, toda la atención está puesta en el próximo compromiso de Cabo Verde, que enfrentará a Uruguay el domingo 21 de junio a las 4:00 de la tarde.

Etiquetas
UruguayFútbolEmociónCabo VerdeMundial 2026#LeyendasMundial2026#ViralesMundial2026arquero

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