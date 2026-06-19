El arquero de Cabo Verde sorprende con esta foto a días de su segundo encuentro en el Mundial 2026

A días de enfrentar a Uruguay, el arquero de Cabo Verde compartió una emotiva fotografía y un mensaje que conmovió a miles de aficionados.

A pocos días de uno de los partidos más importantes en la historia de Cabo Verde, el arquero de la selección africana, Josimar Dias, sorprendió a sus seguidores. Y es que el deportista subió una emotiva publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los aficionados del Mundial 2026.

El guardameta compartió una fotografía acompañada de un mensaje cargado de emoción y agradecimiento, en el que dejó claro lo mucho que significa para él estar disputando el torneo más importante del fútbol. "El Mundial es un sueño de la infancia hecho realidad. Gracias por todo el apoyo que he recibido. Ahora es momento de concentrarme en el trabajo", escribió el futbolista.

Mundial 2026 - Mundial 2026

El famoso se ha convertido en una de las figuras más representativas de la histórica participación caboverdiana. La publicación generó cientos de comentarios de apoyo por parte de aficionados de diferentes países, quienes destacaron la humildad del jugador y el orgullo que representa para una nación que está viviendo un momento sin precedentes en el fútbol internacional.

Recientemente, el arquero también ofreció una entrevista en la que confesó que aún le cuesta creer todo lo que está experimentando durante esta aventura mundialista. "Son cosas que uno soñaba cuando era niño, pero nunca piensa que realmente pueden suceder", comentó el futbolista, visiblemente emocionado al hablar de la experiencia que está viviendo junto a sus compañeros.

Más del arquero de Cabo Verde

Uno de los aspectos que más alegría le ha generado en los últimos días tiene relación con su familia. Después de varias dificultades logísticas para acompañarlo durante el debut de Cabo Verde, finalmente se confirmó que su madre sí podrá estar presente en el próximo encuentro de la selección.

La noticia fue recibida con enorme emoción por el arquero, quien ha reconocido en varias ocasiones que ella ha sido una de las personas más importantes en su carrera deportiva y una de las principales responsables de impulsarlo a perseguir sus sueños.

Nadie más quiso vestir a Cabo Verde: esta fue la marca que apostó por la revelación del Mundial 2026 Mientras las grandes marcas dominan el fútbol internacional, una empresa poco conocida decidió confiar en Cabo Verde y hoy está cosechando los frutos de esa apuesta.

Ahora, toda la atención está puesta en el próximo compromiso de Cabo Verde, que enfrentará a Uruguay el domingo 21 de junio a las 4:00 de la tarde.

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