Argelia presenta queja formal por arbitraje en duelo ante Argentina

Argelia denuncia decisiones arbitrales que favorecieron a Argentina.

La Federación Argelina de Futbol (FAF) elevó una queja formal ante el ente máximo que rige el futbol por dos decisiones arbitrales ocurridas durante el encuentro disputado el martes frente a Argentina, correspondiente al máximo torneo internacional de selecciones.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

De acuerdo con el diario argelino Compétition, que cita fuentes oficiales, la FAF remitió un informe en el que cuestiona la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak en acciones que involucraron a jugadores argentinos y que, según el organismo africano, debieron ser revisadas y sancionadas.

La primera reclamación está relacionada con una entrada de Lionel Messi sobre el capitán argelino Aïssa Mandi, en la que el atacante argentino impactó con los tacos la pierna del defensor. La federación considera que el capitán albiceleste debió recibir una sanción disciplinaria por dicha acción.

Asimismo, la FAF denunció un codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza, jugada que tampoco fue castigada por el colegiado.

El organismo argelino también expresó su inconformidad porque ninguna de las dos acciones fue revisada mediante el sistema de videoarbitraje, pese a que, a su juicio, ambas incidencias pudieron derivar en expulsiones y modificar el desarrollo del compromiso disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argentina se impuso por 3-0 gracias a una destacada actuación de Messi, autor de los tres goles del encuentro.

Hugo Broos cuestiona la disparidad de criterios

Las decisiones arbitrales también generaron reacciones fuera de Argelia. El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, manifestó su descontento con los criterios aplicados durante el máximo torneo de selecciones de 2026 y puso como ejemplo la acción protagonizada por Messi ante el conjunto norteafricano.

El entrenador sudafricano expresó su molestia tras la expulsión y posterior suspensión de tres partidos impuesta a Themba Zwane durante el duelo frente a México. Según explicó, la infracción cometida por el futbolista sudafricano fue similar a la realizada por el capitán argentino, aunque en este último caso no hubo sanción.

“No hubo VAR para Messi”: técnico de Sudáfrica cuestiona criterios arbitrales en el Mundial 2026 La jugada de Messi que desató la protesta de Sudáfrica.

Broos aclaró que no considera que Messi mereciera una tarjeta roja, pero sí cuestionó la diferencia de criterios en la evaluación de ambas jugadas.

Lo que pedimos es coherencia. Si una acción es sancionada de una manera en un partido, debería aplicarse el mismo criterio en situaciones similares", sostuvo el técnico sudafricano al referirse a la polémica arbitral.

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