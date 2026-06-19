Argelia presenta queja formal por arbitraje en duelo ante Argentina

 Argelia presenta queja por arbitraje en duelo ante Argentina
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Finalizado
Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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Scotland SCO
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Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Argelia presenta queja formal por arbitraje en duelo ante Argentina

por Oliver Paniagua
Messi explicó su emoción tras el triplete ante Argelia en el debut del Mundial 2026., EFE.
Messi explicó su emoción tras el triplete ante Argelia en el debut del Mundial 2026. / FOTO: EFE.

Argelia denuncia decisiones arbitrales que favorecieron a Argentina.

La Federación Argelina de Futbol (FAF) elevó una queja formal ante el ente máximo que rige el futbol por dos decisiones arbitrales ocurridas durante el encuentro disputado el martes frente a Argentina, correspondiente al máximo torneo internacional de selecciones.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

De acuerdo con el diario argelino Compétition, que cita fuentes oficiales, la FAF remitió un informe en el que cuestiona la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak en acciones que involucraron a jugadores argentinos y que, según el organismo africano, debieron ser revisadas y sancionadas.

La primera reclamación está relacionada con una entrada de Lionel Messi sobre el capitán argelino Aïssa Mandi, en la que el atacante argentino impactó con los tacos la pierna del defensor. La federación considera que el capitán albiceleste debió recibir una sanción disciplinaria por dicha acción.

Asimismo, la FAF denunció un codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza, jugada que tampoco fue castigada por el colegiado.

El organismo argelino también expresó su inconformidad porque ninguna de las dos acciones fue revisada mediante el sistema de videoarbitraje, pese a que, a su juicio, ambas incidencias pudieron derivar en expulsiones y modificar el desarrollo del compromiso disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argentina se impuso por 3-0 gracias a una destacada actuación de Messi, autor de los tres goles del encuentro.

Hugo Broos cuestiona la disparidad de criterios

Las decisiones arbitrales también generaron reacciones fuera de Argelia. El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, manifestó su descontento con los criterios aplicados durante el máximo torneo de selecciones de 2026 y puso como ejemplo la acción protagonizada por Messi ante el conjunto norteafricano.

El entrenador sudafricano expresó su molestia tras la expulsión y posterior suspensión de tres partidos impuesta a Themba Zwane durante el duelo frente a México. Según explicó, la infracción cometida por el futbolista sudafricano fue similar a la realizada por el capitán argentino, aunque en este último caso no hubo sanción.

“No hubo VAR para Messi”: técnico de Sudáfrica cuestiona criterios arbitrales en el Mundial 2026

La jugada de Messi que desató la protesta de Sudáfrica.

Broos aclaró que no considera que Messi mereciera una tarjeta roja, pero sí cuestionó la diferencia de criterios en la evaluación de ambas jugadas.

Lo que pedimos es coherencia. Si una acción es sancionada de una manera en un partido, debería aplicarse el mismo criterio en situaciones similares", sostuvo el técnico sudafricano al referirse a la polémica arbitral.

Etiquetas
ArgentinaFIFAArgeliaArbitrajeSzymon MarciniakDestacadasqueja formal

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