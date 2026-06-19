¿De qué murió la hermana de la joya de Costa de Marfil que enfrenta un vacío emocional?

Revelan de qué murió Roxane, hermana de Yan Diomande.

Con apenas 19 años, Yan Diomande, una de las grandes promesas del futbol de Costa de Marfil, vive un profundo contraste entre el éxito deportivo y el dolor personal tras la muerte de su hermana Roxane, quien falleció a los 15 años en un trágico episodio de intoxicación durante una fiesta.

De acuerdo con los reportes, la joven habría ingerido una sustancia que fue colocada en su bebida sin su conocimiento, lo que provocó que perdiera el conocimiento y no volviera a despertar. La noticia fue comunicada directamente al futbolista, un golpe que marcó un antes y un después en su vida.

Desde entonces, Diomande ha reconocido que su mundo cambió por completo. Incluso en medio de su ascenso en el futbol europeo y su participación con la selección de Costa de Marfil en el Mundial de la FIFA, el delantero ha confesado que no logra sentir alegría. "No siento nada", ha expresado en distintos momentos, reflejando el impacto emocional que arrastra.

El marfileño Yan Diomande conmueve con una carta a su hermana fallecida La joven figura de Costa de Marfil conmovió al mundo con una carta dedicada a Roxane, fallecida a los 15 años. En pleno Mundial 2026, el extremo juega para cumplir el sueño que ella tuvo para él antes que nadie.

En el último partido de su selección ante Ecuador, el atacante fue reconocido como el jugador más valioso (MVP), tras una destacada actuación. Sin embargo, el propio futbolista admitió que el reconocimiento no tuvo un impacto emocional positivo.

Carta a su hermana

Diomande, actualmente jugador del Leipzig en la Bundesliga, también ha compartido una carta dirigida a su hermana, donde recuerda la cercanía que mantenían y el apoyo constante que ella le brindaba cuando aún soñaba con llegar al futbol profesional. Roxane fue, según sus palabras, una de las pocas personas que creyó en su talento desde el inicio.

Desde que moriste estoy vacío", se lee en uno de los fragmentos más duros del texto, en el que también evoca los sueños de infancia que compartían.

A pesar de competir en la Copa del Mundo 2026, y de ser considerado una de las nuevas figuras del futbol mundial, Diomande asegura que el vacío emocional persiste, mostrando el lado más humano detrás del éxito en el deporte mundial.

Etiquetas