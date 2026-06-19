¿De qué murió la hermana de la joya de Costa de Marfil que enfrenta un vacío emocional?

 ¿De qué murió la hermana de Yan Diomande?
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Turkey TUR
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
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Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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27/06 17:30 HS
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Ghana GHA
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England ENG
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
England ENG
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¿De qué murió la hermana de la joya de Costa de Marfil que enfrenta un vacío emocional?

por Oliver Paniagua
El futbol es el único refugio para el jugador, quien espera volver a encontrsar la felicidad., Diomande Yan / Instagram.
El futbol es el único refugio para el jugador, quien espera volver a encontrsar la felicidad. / FOTO: Diomande Yan / Instagram.

Revelan de qué murió Roxane, hermana de Yan Diomande.

Con apenas 19 años, Yan Diomande, una de las grandes promesas del futbol de Costa de Marfil, vive un profundo contraste entre el éxito deportivo y el dolor personal tras la muerte de su hermana Roxane, quien falleció a los 15 años en un trágico episodio de intoxicación durante una fiesta.

De acuerdo con los reportes, la joven habría ingerido una sustancia que fue colocada en su bebida sin su conocimiento, lo que provocó que perdiera el conocimiento y no volviera a despertar. La noticia fue comunicada directamente al futbolista, un golpe que marcó un antes y un después en su vida.

Desde entonces, Diomande ha reconocido que su mundo cambió por completo. Incluso en medio de su ascenso en el futbol europeo y su participación con la selección de Costa de Marfil en el Mundial de la FIFA, el delantero ha confesado que no logra sentir alegría. "No siento nada", ha expresado en distintos momentos, reflejando el impacto emocional que arrastra.

El marfileño Yan Diomande conmueve con una carta a su hermana fallecida

La joven figura de Costa de Marfil conmovió al mundo con una carta dedicada a Roxane, fallecida a los 15 años. En pleno Mundial 2026, el extremo juega para cumplir el sueño que ella tuvo para él antes que nadie.

En el último partido de su selección ante Ecuador, el atacante fue reconocido como el jugador más valioso (MVP), tras una destacada actuación. Sin embargo, el propio futbolista admitió que el reconocimiento no tuvo un impacto emocional positivo.

Carta a su hermana 

Diomande, actualmente jugador del Leipzig en la Bundesliga, también ha compartido una carta dirigida a su hermana, donde recuerda la cercanía que mantenían y el apoyo constante que ella le brindaba cuando aún soñaba con llegar al futbol profesional. Roxane fue, según sus palabras, una de las pocas personas que creyó en su talento desde el inicio.

Desde que moriste estoy vacío", se lee en uno de los fragmentos más duros del texto, en el que también evoca los sueños de infancia que compartían.

A pesar de competir en la Copa del Mundo 2026, y de ser considerado una de las nuevas figuras del futbol mundial, Diomande asegura que el vacío emocional persiste, mostrando el lado más humano detrás del éxito en el deporte mundial.

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