Revelan cómo habría reaccionado Messi tras la falsa noticia sobre la muerte de su padre

Sale a luz la presunta reacción de Messi tras el escándalo por la falsa muerte de su padre.

En medio de la polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, en Argentina surgieron nuevas versiones sobre cómo habría reaccionado el capitán de la Albiceleste al enterarse de lo ocurrido.

Durante el programa Pasó en América, la conductora Natalie Weber aseguró que una fuente cercana al entorno del futbolista le reveló la manera en que el astro argentino habría tomado la información, que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Según relató Weber, Messi reaccionó con evidente indignación al conocer el rumor y habría utilizado palabras fuertes para expresar su molestia. "Estos hijos de p... están hablando que se murió mi viejo", comentó la presentadora, atribuyendo la frase al delantero argentino.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Messi o de su entorno sobre esa supuesta declaración, por lo que la versión se basa únicamente en lo revelado por Weber durante la emisión del programa.

Así surgió la fake news

La controversia comenzó el jueves durante la transmisión de El Show del Verano, espacio de Luzu TV conducido por Florencia Peña. En plena emisión, la actriz y presentadora sorprendió al anunciar que Jorge Messi había fallecido.

No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", expresó Peña al aire, provocando desconcierto entre sus compañeros de programa. Incluso llegó a preguntarse si el jugador tendría que abandonar la concentración de la selección argentina en plena disputa del Mundial.

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Minutos después, la conductora rectificó la información y reconoció que se trataba de una noticia falsa. "Lo lamento. Fue fake. Lamento haber dicho algo que no es", manifestó, mientras integrantes de la producción admitieron que el dato fue compartido sin haber sido verificado previamente.

Ante la repercusión del caso, la familia Messi emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente el fallecimiento y aclaró que Jorge Messi atraviesa un delicado problema de salud, aunque evoluciona favorablemente.

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