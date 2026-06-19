Australia mide la ilusión de Estados Unidos

Con la moral alta tras su estreno de ensueño en Los Ángeles contra Paraguay, la selección de Estados Unidos se enfrentará este viernes en Seattle a Australia, una selección que dio la sorpresa en la primera jornada al doblegar a Turquía.

El 4-1 endosado por Estados Unidos a Paraguay en el SoFi Stadium disparó el entusiasmo del equipo de Mauricio Pochettino, que tendrá el reto de dar continuidad al gran arranque para dejar encarrilado su pase a dieciseisavos de final de 'su' Mundial.

Todo son noticias positivas para Estados Unidos en este arranque de torneo, incluso para Christian Pulisic, quien dio el susto en el partido inaugural por un problema de tobillo y quien debería regresar al once titular ante Australia.

Estados Unidos cayó en octavos de final en Catar 2022 y no se clasificó para Rusia 2018, pero la primera victoria cosechada en esta edición ha alimentado los sueños de los aficionados estadounidenses de ser protagonistas.

Pulisic, centrocampista ofensivo del Milan, debería liderar la delantera de Estados Unidos junto a un Folarin Balogun que anotó un gran doblete el pasado viernes a Paraguay.

Pochettino debería relanzar también a dos piezas de importante valor táctico como Weston McKennie en línea de tres cuartos y Serginho Dest, un lateral de mentalidad ofensiva que jugó de extremo ante Paraguay.

Estados Unidos ya sabe lo que es ganar a Australia. Lo hizo el año pasado, con un 2-1 en Commerce City (Colorado) decidido por un doblete de Haji Wright.

Victoria de Estados Unidos ante Paraguay - EFE

Enfrente, una selección de Australia que dio la sorpresa en su estreno contra Turquía y que abrió horizontes de clasificación tras salir lejos de los focos en este grupo.

Australia está dirigida por el seleccionador de 52 años Tony Popovic, que recientemente se convirtió en la primera persona en jugar con y entrenar a los "Socceroos" en un partido de Copa del Mundo.

Gol de Australia ante Turquía en el Mundial 2026 - EFE

Fue nombrado seleccionador de Australia el 23 de septiembre de 2024 y desde entonces acumula un balance de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

El exdefensa pasó la mayor parte de su carrera como jugador en Inglaterra, con el Crystal Palace (2001-06), y también jugó en Australia con Sydney United 58 (1989-97) y Sydney (2007-08), así como en Japón, con Sanfrecce Hiroshima (1997-01). Con información de EFE

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