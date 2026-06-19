Australia mide la ilusión de Estados Unidos

 Australia Evalúa la Ilusión en Estados Unidos
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19 junio / 13:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Australia mide la ilusión de Estados Unidos

por Amilcar Avila
Estados Unidos hace historia ante Paraguay en el Mundial 2026., EFE.
Estados Unidos hace historia ante Paraguay en el Mundial 2026. / FOTO: EFE.

Con la moral alta tras su estreno de ensueño en Los Ángeles contra Paraguay, la selección de Estados Unidos se enfrentará este viernes en Seattle a Australia, una selección que dio la sorpresa en la primera jornada al doblegar a Turquía.

El 4-1 endosado por Estados Unidos a Paraguay en el SoFi Stadium disparó el entusiasmo del equipo de Mauricio Pochettino, que tendrá el reto de dar continuidad al gran arranque para dejar encarrilado su pase a dieciseisavos de final de 'su' Mundial.

Todo son noticias positivas para Estados Unidos en este arranque de torneo, incluso para Christian Pulisic, quien dio el susto en el partido inaugural por un problema de tobillo y quien debería regresar al once titular ante Australia.

Estados Unidos cayó en octavos de final en Catar 2022 y no se clasificó para Rusia 2018, pero la primera victoria cosechada en esta edición ha alimentado los sueños de los aficionados estadounidenses de ser protagonistas.

Pulisic, centrocampista ofensivo del Milan, debería liderar la delantera de Estados Unidos junto a un Folarin Balogun que anotó un gran doblete el pasado viernes a Paraguay.

Pochettino debería relanzar también a dos piezas de importante valor táctico como Weston McKennie en línea de tres cuartos y Serginho Dest, un lateral de mentalidad ofensiva que jugó de extremo ante Paraguay.

Estados Unidos ya sabe lo que es ganar a Australia. Lo hizo el año pasado, con un 2-1 en Commerce City (Colorado) decidido por un doblete de Haji Wright.

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Victoria de Estados Unidos ante Paraguay - EFE

Enfrente, una selección de Australia que dio la sorpresa en su estreno contra Turquía y que abrió horizontes de clasificación tras salir lejos de los focos en este grupo.

Australia está dirigida por el seleccionador de 52 años Tony Popovic, que recientemente se convirtió en la primera persona en jugar con y entrenar a los "Socceroos" en un partido de Copa del Mundo.

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Gol de Australia ante Turquía en el Mundial 2026 - EFE

Fue nombrado seleccionador de Australia el 23 de septiembre de 2024 y desde entonces acumula un balance de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

El exdefensa pasó la mayor parte de su carrera como jugador en Inglaterra, con el Crystal Palace (2001-06), y también jugó en Australia con Sydney United 58 (1989-97) y Sydney (2007-08), así como en Japón, con Sanfrecce Hiroshima (1997-01). Con información de EFE

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