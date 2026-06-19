Khusanov, de Uzbekistán, le regaló una camiseta al camarógrafo que arrolló durante el juego contra Colombia

El defensor uzbeko hizo llegar una camiseta firmada y un mensaje de disculpa al camarógrafo que resultó herido tras un choque accidental durante el partido ante Colombia en el Mundial 2026.

Abdukodir Khusanov protagonizó uno de los momentos más comentados de la primera jornada del Mundial 2026, pero no precisamente por una acción futbolística. El defensor de Uzbekistán tuvo un gesto que ha sido ampliamente aplaudido después de enviar una camiseta firmada al camarógrafo que resultó lesionado tras un aparatoso choque durante el encuentro frente a Colombia.

La acción ocurrió en el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Ciudad de México. Khusanov intentó frenar una escapada de Luis Díaz sobre la banda, pero su impulso lo llevó fuera del terreno de juego, donde terminó impactando violentamente a un camarógrafo ubicado junto a la línea lateral.

El trabajador recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado para una evaluación más profunda. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y rápidamente se hicieron virales. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace mucho más amable.

De acuerdo con la Federación de Uzbekistán, representantes del equipo visitaron al camarógrafo para conocer su estado de salud y entregarle un regalo especial de parte del futbolista.

Khusanov le hizo llegar la camiseta que utilizó en el encuentro, acompañada de su firma y un mensaje escrito de puño y letra: "I'm sorry" ("Lo siento"). El gesto fue compartido por la propia federación en redes sociales y mostró al trabajador sonriendo mientras sostenía el recuerdo del defensa uzbeko.

Aunque Uzbekistán cayó 3-1 ante Colombia en su histórico debut mundialista, el episodio dejó una de las postales más humanas del torneo. Lejos de ignorar el incidente, Khusanov asumió la responsabilidad moral de acercarse al afectado y convertir un accidente de juego en una muestra de empatía y deportividad.

A sus 22 años, el zaguero del Manchester City es una de las principales figuras de la selección uzbeka y, tras este episodio, también se ganó el reconocimiento por un gesto que trascendió el resultado deportivo.

Etiquetas