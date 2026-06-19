Khusanov, de Uzbekistán, le regaló una camiseta al camarógrafo que arrolló durante el juego contra Colombia

 Khusanov Regala Camiseta a Camarógrafo
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SIMAN
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02 USA USA Australia Australia 00
62:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Khusanov, de Uzbekistán, le regaló una camiseta al camarógrafo que arrolló durante el juego contra Colombia

por Amilcar Avila
Khusanov es figura de la selección de Uzbekistán y del Manchester City, EFE
Khusanov es figura de la selección de Uzbekistán y del Manchester City / FOTO: EFE

El defensor uzbeko hizo llegar una camiseta firmada y un mensaje de disculpa al camarógrafo que resultó herido tras un choque accidental durante el partido ante Colombia en el Mundial 2026.

Abdukodir Khusanov protagonizó uno de los momentos más comentados de la primera jornada del Mundial 2026, pero no precisamente por una acción futbolística. El defensor de Uzbekistán tuvo un gesto que ha sido ampliamente aplaudido después de enviar una camiseta firmada al camarógrafo que resultó lesionado tras un aparatoso choque durante el encuentro frente a Colombia.

La acción ocurrió en el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Ciudad de México. Khusanov intentó frenar una escapada de Luis Díaz sobre la banda, pero su impulso lo llevó fuera del terreno de juego, donde terminó impactando violentamente a un camarógrafo ubicado junto a la línea lateral.

El trabajador recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado para una evaluación más profunda. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y rápidamente se hicieron virales. Sin embargo, la historia tuvo un desenlace mucho más amable.

De acuerdo con la Federación de Uzbekistán, representantes del equipo visitaron al camarógrafo para conocer su estado de salud y entregarle un regalo especial de parte del futbolista.

Khusanov le hizo llegar la camiseta que utilizó en el encuentro, acompañada de su firma y un mensaje escrito de puño y letra: "I'm sorry" ("Lo siento"). El gesto fue compartido por la propia federación en redes sociales y mostró al trabajador sonriendo mientras sostenía el recuerdo del defensa uzbeko.

Aunque Uzbekistán cayó 3-1 ante Colombia en su histórico debut mundialista, el episodio dejó una de las postales más humanas del torneo. Lejos de ignorar el incidente, Khusanov asumió la responsabilidad moral de acercarse al afectado y convertir un accidente de juego en una muestra de empatía y deportividad.

A sus 22 años, el zaguero del Manchester City es una de las principales figuras de la selección uzbeka y, tras este episodio, también se ganó el reconocimiento por un gesto que trascendió el resultado deportivo.

Etiquetas
ColombiaUzbekistánMundial 2026DestacadasAbdukodir Khusanov

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