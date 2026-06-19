Lamine Yamal apuesta por la prudencia tras superar su lesión

“Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto”, aseguró Lamine Yamal, quien considera “innecesario” disputar el partido completo ante Arabia Saudita.

El futbolista de la selección española, Lamine Yamal, aseguró que todavía no se encuentra en condiciones de disputar un encuentro completo, pese a haber regresado recientemente a la actividad competitiva en el Mundial. El joven atacante dejó claro que su prioridad es completar de manera adecuada el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 22 de abril, evitando asumir riesgos innecesarios en esta etapa del torneo.

En una entrevista concedida a TVE, Yamal explicó que se siente en buenas condiciones físicas, aunque considera prematuro disputar los 90 minutos del próximo compromiso de España frente a Arabia Saudí. "Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", afirmó el jugador, quien mostró disposición para colaborar con el equipo dentro de los límites recomendados por el cuerpo técnico y médico.

Lamine Yamal tuvo minutos ante Cabo Verde

El delantero tuvo sus primeros minutos de competencia el pasado lunes durante el empate sin goles entre España y Cabo Verde, marcando así su regreso oficial a las canchas después de varias semanas de ausencia. Su recuperación representó una noticia positiva para la selección española, ya que existían dudas sobre si lograría llegar en condiciones óptimas a la máxima cita internacional.

Yamal también reconoció que la posibilidad de perderse el Mundial estuvo presente en sus pensamientos durante el periodo de recuperación. "Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz", expresó.

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