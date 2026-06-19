Yamal revela la verdad sobre la seriedad en entreno español

No creerás la razón por la cual Lamine Yamal permaneció muy serio tras el empate ante Cabo Verde.

Lamine Yamal es el protagonista de la selección española. Una figura mundial siempre en el foco. Cada paso suyo es medido, también cada gesto. Tras empatar ante Cabo Verde, el extremo estuvo serio en el primer entrenamiento posterior. Actitud que copó la actualidad y a la que respondió este viernes, en el siguiente entrenamiento abierto, forzando una sonrisa con sus dedos.

Un gesto dedicado a la prensa tras explicarse en una entrevista con TVE.

"En el entrenamiento no estaba serio. Estaba medio dormido porque me quedé jugando a la 'play' hasta tarde por la noche", comentó.

Una actitud que mostró diferente este viernes. Forzada para la foto, pero real sobre el césped de la Baylor School, campo base de la selección española en Chattanooga (Tennessee) para la fase de grupos del Mundial.

Bromas con sus compañeros durante los ejercicios de activación y en el rondo habitual como parte del calentamiento.

Lamine Yamal :



?️ : « Je comprends que le travail des journalistes, c'est de parler de quelque chose, et quand il n'y a rien à raconter, il faut peut-être inventer quelque chose.



Mais mon air sérieux à l’entraînement hier c’est parce que j'ai passé toute la nuit à jouer à la... pic.twitter.com/KDRjAf81PJ — Mercato Blaugrana (@MercatoBlaugra) June 19, 2026

Lamine Yamal sigue en recuperación

Un Lamine Yamal que marca la actualidad en cada paso y ahora también sobre su titularidad o no contra Arabia Saudí. Sin estar recuperado aún al 100% de su lesión muscular para jugar un partido completo, el futbolista del FC Barcelona puede jugar hasta 60 minutos.

Sin forzar su presencia sobre el terreno de juego, pero el empate del debut ante Cabo Verde (0-0) incrementa la exigencia de la selección española; y ahí aparece Lamine Yamal como elemento clave, desatascador, para sumar la primera victoria y rebajar las críticas tras el estreno a una selección que partía en este Mundial como una de las favoritas a ser campeona.

Lamine Yamal apuesta por la prudencia tras superar su lesión “Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto”, aseguró Lamine Yamal, quien considera “innecesario” disputar el partido completo ante Arabia Saudita.

*Información EFE.

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