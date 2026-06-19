Lula ironiza sobre Neymar y lo llama el primer futbolista “convocado en home office”

El presidente de Brasil fue crítico sobre la presencia del delantero en el Mundial 2026 y aseguró que es “el primer jugador convocado en home office”, en referencia a que todavía no ha debutado por problemas físicos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral al bromear sobre la situación de Neymar, quien forma parte de la convocatoria de la Canarinha para el Mundial 2026, pero todavía no ha disputado ningún minuto debido a su proceso de recuperación física.

La escena ocurrió durante un acto público en Belo Horizonte, donde Lula conversaba con un grupo de niños. En medio de la charla, el mandatario preguntó quién consideraban que era el mejor futbolista brasileño de la actualidad.

"¿Quién es el mejor jugador que tiene Brasil ahora?", consultó Lula. Uno de los niños respondió sin dudar: "¡Neymar!".

La respuesta provocó una inmediata reacción del presidente, que aprovechó para lanzar una broma sobre la situación del delantero.

"¡Neymar ni siquiera está jugando. Es el primer jugador convocado en home office del mundo!", dijo entre risas, en declaraciones que fueron difundidas por medios brasileños y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La frase llega en un momento en el que la presencia de Neymar en la selección genera debate. El atacante fue incluido en la lista mundialista pese a que continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida semanas antes del inicio del torneo y todavía no ha podido debutar bajo las órdenes del seleccionador brasileño.

Mientras Brasil afronta la fase de grupos del Mundial, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con Neymar, exjugador del Barcelona, Paris Saint-Germain y Al Hilal, en los próximos compromisos.

De hecho, Neymar ha continuado trabajando de manera diferenciada para completar su puesta a punto física.

Las palabras de Lula no tardaron en generar reacciones entre aficionados y comentaristas deportivos. Algunos interpretaron el comentario como una simple broma, mientras que otros lo consideraron una crítica indirecta a la decisión de incluir al futbolista en la convocatoria pese a no estar todavía disponible para competir.

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