Lula ironiza sobre Neymar y lo llama el primer futbolista “convocado en home office”

 Lula Ironiza: Neymar, Primer Futbolista en Home Office
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02 USA USA Australia Australia 00
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Lula ironiza sobre Neymar y lo llama el primer futbolista “convocado en home office”

por Amilcar Avila
Neymar se entrenó, por primera vez, sobre el césped en Estados Unidos, @CBF_Futebol
Neymar se entrenó, por primera vez, sobre el césped en Estados Unidos / FOTO: @CBF_Futebol

El presidente de Brasil fue crítico sobre la presencia del delantero en el Mundial 2026 y aseguró que es “el primer jugador convocado en home office”, en referencia a que todavía no ha debutado por problemas físicos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral al bromear sobre la situación de Neymar, quien forma parte de la convocatoria de la Canarinha para el Mundial 2026, pero todavía no ha disputado ningún minuto debido a su proceso de recuperación física.

La escena ocurrió durante un acto público en Belo Horizonte, donde Lula conversaba con un grupo de niños. En medio de la charla, el mandatario preguntó quién consideraban que era el mejor futbolista brasileño de la actualidad.

"¿Quién es el mejor jugador que tiene Brasil ahora?", consultó Lula. Uno de los niños respondió sin dudar: "¡Neymar!".

La respuesta provocó una inmediata reacción del presidente, que aprovechó para lanzar una broma sobre la situación del delantero.

"¡Neymar ni siquiera está jugando. Es el primer jugador convocado en home office del mundo!", dijo entre risas, en declaraciones que fueron difundidas por medios brasileños y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La frase llega en un momento en el que la presencia de Neymar en la selección genera debate. El atacante fue incluido en la lista mundialista pese a que continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida semanas antes del inicio del torneo y todavía no ha podido debutar bajo las órdenes del seleccionador brasileño.

Mientras Brasil afronta la fase de grupos del Mundial, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con Neymar, exjugador del Barcelona, Paris Saint-Germain y Al Hilal, en los próximos compromisos.

De hecho, Neymar ha continuado trabajando de manera diferenciada para completar su puesta a punto física.

Las palabras de Lula no tardaron en generar reacciones entre aficionados y comentaristas deportivos. Algunos interpretaron el comentario como una simple broma, mientras que otros lo consideraron una crítica indirecta a la decisión de incluir al futbolista en la convocatoria pese a no estar todavía disponible para competir.

Etiquetas
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