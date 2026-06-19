El Mundial 2026 alcanza un hito histórico: el partido número mil se disputa este sábado

 Mundial 2026: El partido mil se juega este sábado
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00 Scotland Scotland Morocco Morocco 01
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El Mundial 2026 alcanza un hito histórico: el partido número mil se disputa este sábado

por Amilcar Avila
Monterrey será el escenario del partido mil de los Mundiales entre Túnez y Japón., FIFA
Monterrey será el escenario del partido mil de los Mundiales entre Túnez y Japón. / FOTO: FIFA

A casi un siglo del inicio del torneo, Japón y Túnez serán los protagonistas de un hito reservado para los libros de historia del Mundial.

La Copa del Mundo alcanzará este sábado uno de los hitos más simbólicos de sus casi cien años de historia. El encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, será el partido número mil disputado en la historia del torneo más importante del futbol.

El duelo se celebrará en Monterrey y está programado para las 22 horas de Guatemala. Aunque no se trata de una final ni de un partido de eliminación directa, quedará para siempre registrado en los libros de historia como el encuentro que llevó al Mundial a una cifra inédita.

Foto embed
Este sábado, 20 de junio de 2026, se realizará el partido mil en la historia de los Mundiales. - FIFA

Desde aquel primer partido disputado el 13 de julio de 1930 en Uruguay hasta la actual edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, la Copa del Mundo ha recorrido un largo camino de crecimiento y transformación.

En estos 96 años de historia, el torneo ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables del deporte mundial. Las conquistas de Brasil, la magia de Pelé, las hazañas de Diego Maradona, el dominio de Alemania, el título de España en 2010 y la consagración de Lionel Messi en Catar 2022 forman parte del legado construido a lo largo de los primeros 999 encuentros.

La expansión del Mundial a 48 selecciones en 2026 aceleró la llegada de esta cifra histórica. El nuevo formato incrementó considerablemente el número de partidos del certamen y permitió que el torneo alcanzara la barrera de los mil encuentros antes de cumplir su centenario.

Para Japón y Túnez, el compromiso también tiene relevancia deportiva. Ambas selecciones buscan sumar puntos importantes en un Grupo F que comparte protagonismo con Países Bajos y Suecia. Sin embargo, más allá de lo que ocurra en el marcador, los dos equipos tendrán el privilegio de protagonizar una página especial en la historia de la competición.

Cuando el balón comience a rodar en Monterrey, no será un partido más. Será el encuentro número mil de una Copa del Mundo que, desde 1930, ha unido generaciones, culturas y países alrededor de una misma pasión: el futbol.

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