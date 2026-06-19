El Mundial 2026 alcanza un hito histórico: el partido número mil se disputa este sábado

A casi un siglo del inicio del torneo, Japón y Túnez serán los protagonistas de un hito reservado para los libros de historia del Mundial.

La Copa del Mundo alcanzará este sábado uno de los hitos más simbólicos de sus casi cien años de historia. El encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente a la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026, será el partido número mil disputado en la historia del torneo más importante del futbol.

El duelo se celebrará en Monterrey y está programado para las 22 horas de Guatemala. Aunque no se trata de una final ni de un partido de eliminación directa, quedará para siempre registrado en los libros de historia como el encuentro que llevó al Mundial a una cifra inédita.

Este sábado, 20 de junio de 2026, se realizará el partido mil en la historia de los Mundiales. - FIFA

Desde aquel primer partido disputado el 13 de julio de 1930 en Uruguay hasta la actual edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, la Copa del Mundo ha recorrido un largo camino de crecimiento y transformación.

En estos 96 años de historia, el torneo ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables del deporte mundial. Las conquistas de Brasil, la magia de Pelé, las hazañas de Diego Maradona, el dominio de Alemania, el título de España en 2010 y la consagración de Lionel Messi en Catar 2022 forman parte del legado construido a lo largo de los primeros 999 encuentros.

La expansión del Mundial a 48 selecciones en 2026 aceleró la llegada de esta cifra histórica. El nuevo formato incrementó considerablemente el número de partidos del certamen y permitió que el torneo alcanzara la barrera de los mil encuentros antes de cumplir su centenario.

Para Japón y Túnez, el compromiso también tiene relevancia deportiva. Ambas selecciones buscan sumar puntos importantes en un Grupo F que comparte protagonismo con Países Bajos y Suecia. Sin embargo, más allá de lo que ocurra en el marcador, los dos equipos tendrán el privilegio de protagonizar una página especial en la historia de la competición.

Cuando el balón comience a rodar en Monterrey, no será un partido más. Será el encuentro número mil de una Copa del Mundo que, desde 1930, ha unido generaciones, culturas y países alrededor de una misma pasión: el futbol.

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