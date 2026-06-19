Escocia vs. Marruecos da el gol más rápido del Mundial 2026

Ismael Saibari de Marruecos hace historia, por el momento, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En el partido 30 de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 se ha dado el gol más rápido del certamen que organizan los tres países norteamericanos.

Escocia jugaba ante Marruecos por la segunda fecha del grupo C, duelo que se desarrolló en el estadio Boston (Estados Unidos) y con arbitraje de uzbeko Ilgiz Tantashev. Los escoceses venían de un triunfo ante Haití y los marroquíes de un empate sorprendente ante Brasil.

Se jugaba el primer minuto con 10 segundos cuando Ismael Saibari abrió el marcador en el estadio de Boston, para la alegría de su afición.

El tanto de Ismael Saibari es, por el momento, el gol más rápido de la edición 2026, y superó a los anotados por Michal Sadílek de República Checa (5 minutos y 7 segundos), Felix Nmecha de Alemania (5 minutos) y a Julián Quiñones de México (9 minutos).

Ismael Saibari (nacido el 28 de enero de 2001 en Tarrasa, España) es un destacado mediocampista ofensivo y extremo de ascendencia marroquí.

Actualmente brilla en el PSV Eindhoven de la Eredivisie y es figura estelar de la selección absoluta de Marruecos.

Se formó en las categorías juveniles de clubes catalanes antes de dar el salto al fútbol internacional. Se unió al PSV Eindhoven en 2022 y ha conquistado múltiples títulos locales.

En Selección Nacional, a pesar de haber nacido en España, optó por representar a Marruecos.

#UniversoFutbol⚽? 1' ¡GOL DE MARRUECOS! Anotación de Ismael Saibari



???????Escocia 0-1 Marruecos ??



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Los goles más rápidos de la historia

A lo largo de 96 años de historia de las Copas del Mundo de la FIFA, el tanto de Ismael Saibari queda muy lejos de los goles más rápido de los Mundiales.

A continuación, te presentamos el top 5 de los goles más rápidos de las Copas del Mundo de la FIFA:

11 segundos: Hakan Şükür (Turquía vs. Corea del Sur) en 2002

15 segundos: Václav Mašek (Checoslovaquia vs. México) en 1962

50 segundos: Florian Albert (Hungría vs. Bélgica) en 1962

50 segundos: Adalbert Desu (Rumania vs. Perú) en 1930

52 segundos: Celso Ayala (Paraguay vs. Nigeria) en 1998.

¿Cuál fue el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo? El histórico tanto se produjo en el duelo por el tercer lugar entre Turquía y Corea del Sur en el Mundial de Corea-Japón 2002, un partido que terminó 3-2 a favor del conjunto turco.

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