Escocia vs. Marruecos da el gol más rápido del Mundial 2026

 Mundial 2026: Saibari de Marruecos con el gol más rápido
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00 Scotland Scotland Morocco Morocco 01
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Escocia vs. Marruecos da el gol más rápido del Mundial 2026

por Oscar Coronado
Isamel Saibari marca por el momento, el gol más rápido del Mundial 2026
Isamel Saibari marca por el momento, el gol más rápido del Mundial 2026 / FOTO: FIFA

Ismael Saibari de Marruecos hace historia, por el momento, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En el partido 30 de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 se ha dado el gol más rápido del certamen que organizan los tres países norteamericanos.

Escocia jugaba ante Marruecos por la segunda fecha del grupo C, duelo que se desarrolló en el estadio Boston (Estados Unidos) y con arbitraje de uzbeko Ilgiz Tantashev. Los escoceses venían de un triunfo ante Haití y los marroquíes de un empate sorprendente ante Brasil.

Se jugaba el primer minuto con 10 segundos cuando Ismael Saibari abrió el marcador en el estadio de Boston, para la alegría de su afición.

El tanto de Ismael Saibari es, por el momento, el gol más rápido de la edición 2026, y superó a los anotados por Michal Sadílek de República Checa (5 minutos y 7 segundos), Felix Nmecha de Alemania (5 minutos) y a Julián Quiñones de México (9 minutos).

Ismael Saibari (nacido el 28 de enero de 2001 en Tarrasa, España) es un destacado mediocampista ofensivo y extremo de ascendencia marroquí.

Actualmente brilla en el PSV Eindhoven de la Eredivisie y es figura estelar de la selección absoluta de Marruecos.

Se formó en las categorías juveniles de clubes catalanes antes de dar el salto al fútbol internacional. Se unió al PSV Eindhoven en 2022 y ha conquistado múltiples títulos locales.

En Selección Nacional, a pesar de haber nacido en España, optó por representar a Marruecos.

Los goles más rápidos de la historia

A lo largo de 96 años de historia de las Copas del Mundo de la FIFA, el tanto de Ismael Saibari queda muy lejos de los goles más rápido de los Mundiales.

A continuación, te presentamos el top 5 de los goles más rápidos de las Copas del Mundo de la FIFA:

  • 11 segundos: Hakan Şükür (Turquía vs. Corea del Sur) en 2002
  • 15 segundos: Václav Mašek (Checoslovaquia vs. México) en 1962
  • 50 segundos: Florian Albert (Hungría vs. Bélgica) en 1962
  • 50 segundos: Adalbert Desu (Rumania vs. Perú) en 1930
  • 52 segundos: Celso Ayala (Paraguay vs. Nigeria) en 1998.
¿Cuál fue el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo?

El histórico tanto se produjo en el duelo por el tercer lugar entre Turquía y Corea del Sur en el Mundial de Corea-Japón 2002, un partido que terminó 3-2 a favor del conjunto turco.
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